اختتام ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد اليوم بـ"العلوم"

18 حجم الخط

يختتم طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول؛ بأداء امتحان مادة العلوم، مع توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة التعليمية.

بدأت غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، في متابعة الامتحانات وانتظام طلاب الشهادة الإعدادية لأداء إمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، بمقار اللجان وحصر الحضور والغياب وذلك بحضور جميع المعنيين.

وأوضح الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد الموقف الامتحاني أولًا بأول، والتدخل السريع لحل أي معوقات طارئة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات، وتوفير المناخ الآمن الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على متابعة انتظام الطلاب وتسليم أوراق الإمتحان، لافتًا إلى التواصل اللحظي مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية والمركزية لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

توجيهات صارمة ومتابعة لحظية

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، على تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات بكل حزم، وعلى رأسها منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وجه وكيل الوزارة، بضرورة الالتزام الكامل من جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، والتعامل بحزم مع أى محاولات للإخلال بالنظام، مع توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم فى هدوء ودون أي معوقات.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى استمرار المتابعة اليومية من خلال غرف العمليات، والتنسيق الدائم مع الإدارات التعليمية، للتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو طوارئ قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.