اليوم، الجامعات والمدارس تختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإجازة نصف العام السبت

تختتم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمدارس اليوم الخميس 22 يناير 2026، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك وفق ما أقرته الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري وزارة التربية والتعليم.

24 يناير بدء إجازة منتصف العام بالجامعات

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بالجامعات والمعاهد، السبت المقبل 24 يناير 2026، وذلك وفق ما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025/ 2026، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي تنتهي إجازة منتصف العام الدراسي يوم الخميس 5 فبراير عام 2026.

وبدأت الدراسة بالجامعات والمعاهد 20 سبتمبر ونظمت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 1 يناير 2026.

تنظيم الفصل الدراسي الثاني في الجامعات

بعد انتهاء إجازة نصف العام، يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات في السبت 7 فبراير 2026. وتختلف الجداول الدراسية حسب الكليات والتخصصات.

امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني (Midterm) في الأسابيع الأولى من أبريل 2026.

امتحانات نهاية العام في معظم الجامعات ستكون في مايو 2026، وفق طبيعة الدراسة ونظام كل كلية.

المدارس تختتم اليوم الخميس الفصل الدراسي الأول

كما يختتم طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الخميس 22 يناير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 / 2026.

ويبدأ الطلاب في جميع المراحل التعليمية فترة إجازة نصف العام يوم السبت 24 يناير 2026 ولمدة أسبوعين، حيث تنتهي يوم الخميس 5 فبراير 2026.

عودة الدراسة بعد إجازة نصف العام

المدارس التي تعمل بنظام السبت: تعود الدراسة فيها يوم السبت 7 فبراير 2026.

المدارس التي لا تطبق نظام السبت: تبدأ الدراسة يوم الأحد 8 فبراير 2026.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2026، وفق الآتي:

امتحانات صفوف النقل: تبدأ يوم السبت 16 مايو 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية: تبدأ يوم السبت 4 يونيو 2026.

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ يوم السبت 20 يونيو 2026.

ومن المتوقع أن تنتهي جميع الامتحانات بحلول الخميس 11 يونيو 2026، وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

