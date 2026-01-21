الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

السيسي يدعو المستثمرين لاغتنام الفرصة بالسوق المصرية ويحدد 4 قطاعات ذات أولوية

الرئيس السيسي ونخبة
الرئيس السيسي ونخبة من قادة الأعمال الدوليين
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في مدينة دافوس، في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي
 

ودعا الرئيس السيسي خلال كلمته في دافوس لاغتنام الفرص المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجيستية التي تمتلكها مصر، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

 كما تطرق الرئيس إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تقديم حوافز واسعة في القطاعات ذات الأولوية، مثل:
1-  صناعة السيارات الكهربائية
2- تكنولوجيا المعلومات
3- الصناعات الدوائية
4- الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر
 


 

الجريدة الرسمية