محافظات

المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في 3 تخصصات بتصنيف التايمز العالمي للتخصصات الأكاديمية 2026

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن تحقيق الجامعة إنجازًا دوليًّا جديدًا بتصدرها نتائج تصنيف التايمز العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 (THE World University Rankings by Subject 2026)، حيث جاءت الجامعة في صدارة الجامعات المصرية في عدد من التخصصات الأكاديمية، وحققت مراكز متقدمة محليًا ودوليًا في تخصصات أخرى.

جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في 3 تخصصات بتصنيف التايمز العالمي للتخصصات الأكاديمية 2026

وأوضح أن جامعة المنصورة حققت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في ثلاثة تخصصات أكاديمية، شملت تخصص الأعمال والاقتصاد ضمن الفئة (501–600 عالميًا)، وتخصص العلوم الاجتماعية ضمن الفئة (601–800 عالميًا)، إلى جانب تصدرها تخصص العلوم الفيزيائية محليًا ضمن الفئة (401–500 عالميًا).

الجامعة تحصد المركز الأول في تخصصات الأعمال والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الفيزيائية، 

وأضاف أن الجامعة جاءت في المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في تخصص الهندسة ضمن الفئة (501–600 عالميًا)، وتخصص علوم الحاسب الآلي ضمن الفئة (401–500 عالميًا)، وتخصص علوم الحياة ضمن الفئة (401–500 عالميًا)، فيما حققت المركز الثالث محليًا في تخصص العلوم الطبية والصحية ضمن الفئة (501–600 عالميًا).

كما أشار إلى أن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات الأكاديمية يعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسة، تشمل جودة العملية التعليمية، والبيئة البحثية، وجودة الأبحاث العلمية وعدد الاستشهادات، إلى جانب البعد الدولي، ومردود مشروعات البحوث التطبيقية، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس التزام الجامعة بالمعايير الأكاديمية الدولية في مختلف التخصصات.

حرص الجامعة على دعم البحث العلمي

وهنّأ الدكتور شريف خاطر أسرة جامعة المنصورة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين والطلاب على هذا الإنجاز، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم البحث العلمي، وتعزيز النشر الدولي، وتطوير البنية التحتية البحثية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية

كما أكد أن ما تحققه جامعة المنصورة من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية يأتي نتيجة حزمة من الإجراءات الاستراتيجية التي تبنتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الباحثين في مختلف التخصصات.

استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا 

ومن جانبه، قال الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا الإنجاز يعكس التطور المتواصل الذي تشهده جامعة المنصورة في منظومة البحث العلمي، مشيرًا إلى استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

ترسيخ مكانة جامعة المنصورة كجامعة بحثية رائدة

وأضاف أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يواصل تنفيذ خطط تطوير شاملة تستهدف رفع جودة المخرجات البحثية، وتعزيز التعاون الدولي، وربط البحث العلمي بقضايا التنمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة جامعة المنصورة كجامعة بحثية رائدة على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.

يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة المنصورة للارتقاء بالتصنيفات الدولية، وتعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي عالميًا، بما يدعم دورها في خدمة المجتمع، والمساهمة الفاعلة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

