منشأة بقرار جمهوري، الإسكان تعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس الحكمة الجديدة

مخطط مدينة رأس الحكمة
مخطط مدينة رأس الحكمة الجديدة،فيتو
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 17 تابع (ب)، الصادر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 3 لسنة 2026، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس الحكمة الجديدة. 

وينص القرار الجديد لوزارة الإسكان والمرافق على أن "يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة رأس الحكمة الجديـدة، المنشأة بالقرار الجمهورى رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٤ بمساحة (١٧٠ مليونًا و٨٠٠ ألف متر مربع، بمـا يعـادل ٤٠٦٦٦,٦ فدان)، وذلك وفقًا للوحة المرافقة للقرار، والتي تعتبر جـزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومكملة ومتممة لأحكامه.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲٤ بتخصيص مساحة (۱۷۰) مليونا و٨٠٠ ألف م ٢ بما يعادل ٤٠٦٦٦,٦ فدان) والصادر بإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة.


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤، بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (١٢٤٢٨/د) بتاريخ 18-7-2024 موافقة رقم (٢٠٢٤/٥٠٢٦) الصادرة لـ مدينة رأس الحكمة الجديدة.

وبعد الاطلاع على عقد الاتفاق المؤرخ 23-2-2024، المبرم لبيع وتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مشروع رأس الحكمة.

 

