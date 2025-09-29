تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.

زيارة رئيس دولة الإمارات إلى مصر

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة رئيس دولة الإمارات إلى مصر تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين، والتي يحرص الرئيس والشيخ محمد بن زايد على تعزيزها وترسيخها، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطارها على مدى عقود، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ونرصد آخر مستجدات أقوى الاستثمارات الاستراتيجية الإماراتية بمصر كالتالي:

- عقدت الحكومة مؤخرا صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بصفقة قدرت بـ35 مليار دولار، والتي أدت إلى إسقاط ديون تقدر بـ10 مليارات دولار تقريبًا، ومن المتوقع أن يشهد الربع الرابع من العام الجاري المزيد من الصفقات الكبيرة المُماثلة لصفقة رأس الحكمة، ومن المتوقع أن تتجه قطر إلى الاستثمار في الساحل الشمالي أيضًا، بينما تتجه أنظار الكويت إلى البحر الأحمر.

- مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، حيث أن المشروع ساهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي.

- المشروع سيسهم أيضا في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محورا رئيسا للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات.

مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة”

- الحكومة بدأت منذ فترة في تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي، وذلك في إطار الاتفاق الاستثماري الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية على غرار مدينة العلمين الجديدة.

- عمليات التسليم تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، وقد تم الانتهاء من تسليم جزء كبير من المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال باقي الأراضي خلال الفترة القليلة المقبلة

- القيادة السياسية تتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي لـمشروع رأس الحكمة وتوجيهات بسرعة إنهاء إجراءات التسليم والتنفيذ كما أن الجانب الإماراتي بدأ بالفعل في تنفيذ عدد من الإنشاءات على الأرض، من بينها فندق كبير جارٍ العمل على بنائه، فضلًا عن مشروعات سياحية وتجارية أخرى ستسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في المنطقة.

- الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المنطقة في مجال السياحة، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تعمل الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، من خلال تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الجهات والأجهزة المعنية لتحقيق الاستفادة منه في تطوير منطقة الساحل الشماليّ الغربي وإحداث طفرة به تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية هذه المنطقة.

مشروع رأس الحكمة

- تتابع الحكومة عن كثب مشروع رأس الحكمة والتنسيق مع الجانب الإماراتي بشأنه وذلك لتسليم الأرض وتنفيذ المشروع في جميع مراحله، وفقا لتوقيتاته الزمنية المحددة فضلا عن متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة شمس الحكمة، وما تم تنفيذه وتطور الأعمال لتوفير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شمس الحكمة وتوفير الخدمات الأساسية، بما تشمله من بنية تحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة، وتقدم الأعمال خاصة فيما يتعلق بإنشاء الطرق ومدرسة وجميع أعمال البنية التحتية.

- أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة شارفت على الانتهاء بنسبة كبيرة، حيث تم نقل المواطنين المقيمين في المنطقة إلى "شمس الحكمة"، وسط توفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة حيث تم تسهيل انتقال السكان بالكامل، وأن منطقة شمس الحكمة مؤهلة لاستيعاب جميع المواطنين، حيث جرى توفير المياه، والكهرباء، والخدمات الأساسية، إلى جانب إنشاء مدرسة تجريبية تضم 28 فصلًا دراسيًا، ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسي المقبل.

- جميع الجهات المعنية تكاتفت لضمان سلاسة الانتقال وراحة السكان، وذلك منذ اليوم الأول لتطبيق الخطة كما أن الشركة الإماراتية بدأت تنفيذ المرحلة الأولى، وهناك تقدم في إنشاءات المباني الإدارية والفنادق، وكل الأعمال تسير حسب الجدول الزمني المتفق عليه كما تتابع الحكومة بشكل دقيق مراحل التنفيذ مع الجانب الإماراتي لضمان الالتزام الكامل بالمخططات والتوقيتات.

