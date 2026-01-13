الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوى

الفريق أحمد خليفة
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة
18 حجم الخط
ads

 

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول جورج الكساندر جافو قائد قوات الدفاع المالاوى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

 

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات.

 

كما ترأس رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد قوات الدفاع المالاوى الجلسة الختامية للإجتماع الثالث للجنة التعاون العسكرى المصرية - المالاوية، وقاما بالتوقيع على محضر الجلسة الذى تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والتدريبات لدعم آفاق التعاون العسكرى بين البلدين.

زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات

 

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة مع دولة مالاوى، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية  

من جانبه أشاد قائد قوات الدفاع المالاوى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى ومساهمتها فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

 

حضر اللقاء والجلسة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعزيز اوجه التعاون الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة القوات المسلحة ا المجالات العسكرية
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

قناة السويس ليست للبيع، خبير اقتصادي يفجّر الجدل حول مقترح تصفير الديون (فيديو)

وديا، غزل المحلة يفوز على "السرو" استعدادا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر

الأهلي يدخل في مفاوضات رسمية لضم مهاجم الترجي الجرجيسي

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

المزيد
الجريدة الرسمية