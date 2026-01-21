الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق ميكروباص بتهمة دهس شخص أثناء عبوره الطريق الدائري في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت  نيابة المرج بحبس سائق سيارة ميكروباص بتهمة دهس شخص أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة المرج مما أسفر عن وفاته، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالقتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال وعدم مراعاة اللوائح والقوانين.

مصرع شخص دهسته سيارة بالمرج

تلقت  غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص صدمته سيارة مجهولة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، بينما فر السائق هاربًا.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها.

وبمواجهة المتهم  اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خشية التعرض للمساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث الطرق المرورية 

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج منطقة المرج النيابة العامة مصرع شخص دهسته سيارة بالمرج غرفة عمليات شرطة النجدة

مواد متعلقة

إصابة شخصين في حادث تصادم بمدخل مفيض بحيرات باريس بالوادي الجديد

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

ads

الأكثر قراءة

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الليمون والفلفل والبطاطس

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة

أخبار مصر: افتتاح معرض القاهرة للكتاب، ترامب يهدد بمحو إيران، وفاة والدة الفنان نضال الشافعي، قفزة غير مسبوقة في الذهب

اليوم، الحكم على الحلاق قاتل الطفلة ريتاج بـ"11 طعنة غادرة" في الدقهلية

خدمات

المزيد

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية