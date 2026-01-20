النيابة تأمر بسرعة ضبط سائق ميكروباص دهس عاملا على الطريق الدائري

الثلاثاء 20 يناير 2026
أمرت  نيابة المرج بسرعة ضبط وإحضار سائق سيارة ميكروباص متهم بصدم عامل أثناء عبوره الطريق الدائري مما أسفر عن مصرعه.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حادث مروري في المرج 

وكانت  غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى  الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص صدمت أثناء سيرها أعلى طريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج عاملا أثناء عبوره الطريق مما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث الطرق المرورية

 

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

نيابة المرج الطريق الدائري حادث المرج غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

