الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

بالأسماء، إصابة ٨ أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص من العمالة الزراعية بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر  وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين لمستشفي النوبارية، لاسعافهم وتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية 


تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بوقوع حادث سير ووقوع مصابين،  تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث، كما تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية  لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفي النوبارية.

 أسماء الضحايا 

بالفحص تبين إصابة كل من، "محمد خميس عبدالله خميس" 23 عاما، بجرح متهتك بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، "ربيع خميس عبدالله خميس" 17 عاما، بجرح بالرأس، "سنبل ربيع خميس عبد الجليل" 26 عاما، بكدمات في الجسم، "مصطفى محمد رجب" 20 عاما، باشتباه كسر عمود فقري واشتباه كسر بالحوض، و"حسن محمد حسن" 37 عاما، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالضلوع، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من،"محمد مصطفي مصطفي  المرسي" 42 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، "إبراهيم محمد خميس، 40 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري، "أحمد عوض حامد"، 40 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم مقيمون بمركز حوش عيسي وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

