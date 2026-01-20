"كاعبر"، معلومات لا تعرفها عن تمثال شيخ البلد بالمتحف المصري بالتحرير

18 حجم الخط

يعرض المتحف المصري بالتحرير، العديد من القطع الأثرية النادرة وأبرزها تمثال كاعبر" أو ما بعرف بتمثال شيخ البلد، والذي يعد تحفة فنية من المنحوتات الخشبية القديمة.



تمثال شيخ البلد بالمتحف المصري بالتحرير



وتبرز أهمية التمثال في عدم وجود أخشاب جيدة مثل الأرز فى مصر القديمة مما أضطرها إلى إستيرادها من لبنان، وكذلك طبيعة الخشب التى لاتتحمل الزمن مثل الأحجار أن أصبحت التماثيل الخشبية نادرة.



ويعد تمثال الكاتب القارىء "كاعبر" الذي أطلق عليه عمال حفائر مارييت أسم "شيخ البلد" حيث أنه يشبه عمدة قريتهم وهو الاسم الشائع إلى الآن حتى عند غير المصريين، وهو تمثال رجل سمين ربما يعكس شكل الأثرياء، عيناه مطعمتان بحجر الكالسيت وحجر البللور والحجر الأسود ومحددة بالنحاس من الخارج تقليدا لمكياج العين، كل هذا بجانب ملامح الوجه أضفى الحياة على هذا التمثال.

ويمسك "كاعبر" ربما شيئا أسطوانيا فى يده اليمنى وعصا في يده اليسرى، والتمثال فى وضع المشى حيث قدمه اليسرى تتقدم إلى الأمام.

وبدأت وزارة السياحة والآثار، مع بداية شهر يناير الجاري تطبيق الأسعار الجديدة لدخول المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي بإلغاء تذاكر دخول العرب ومعاملتهم بنفس معاملة الزائرين الأجانب.

الأسعار الجديدة لتذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأضاف وزارة السياحة والآثار أن الأسعار الجديدة لتذاكر الزيارة ستكون كالتالي:

• الزائر المصري: 30 جنيهًا.

الطالب 10 جنيهات

• الزائر غير المصري: 550 جنيهًا.

الطالب غير المصري 275 جنيهًا.

وأكدت الوزارة جاهزية المتحف المصري لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم وفق المنظومة الجديدة، لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية فريدة وسط كنوز الحضارة المصرية القديمة التي يزخر بها.

