لأول مرة، رواية "نادر فودة 9" بأسلوب كتابة جديد في الدورة 57 لمعرض الكتاب

يستعد الكاتب والإعلامي أحمد يونس للمشاركة في الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بإصدار جديد من سلسلة "نادر فودة" والتي تأتى تحت عنوان " نادر فودة 9: المذنبون" والصادرة عن دار سما للنشر،وتأتي هذه النسخة من سلسلة الرواية الشهيرة بتجربة أدبية فريدة ومختلفة عما قدمه أحمد يونس سابقًا.

تجربة أدبية تجمع بين العامية والفصحى

وأعلن الكاتب أحمد يونس أن رواية "المذنبون" كُتبت بأسلوب يمزج لأول مرة بين العامية المصرية واللغة العربية الفصحى، في خطوة تهدف إلى استقطاب شرائح أوسع من القراء، سواء من جيل الشباب الشغوف بأسلوبه، أو الباحثين والمفكرين المهتمين باللغة العربية.

وحظي كتاب أحمد يونس الجديد باهتمام لافت فور الإعلان عنه، خاصة مع القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الكاتب كواحد من أبرز الكتاب المصريين الذين نجحوا في دمج التشويق بالإثارة القصصية.

تفاصيل الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

من المقرر أن يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ، أبوابه للجمهور بداية من العاشرة صباح يوم الخميس 22 يناير الجاري، وترفع الدورة الـ57 من المعرض شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا" حيث اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض، والفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض الطفل، وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض والتي يتزامن معها مرور 120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية.

من هو أحمد يونس؟

أحمد يونس هو كاتب وإعلامي مصري اشتهر بتقديم محتوى يجمع بين الحكي والتشويق، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة خاصة بين فئة الشباب.

ومن أبرز أعماله الروائية السابقة سلسلة نادر فودة بأجزائها المختلفة.

