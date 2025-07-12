السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه في حادث تصادم بالمرج

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة سائق سيارة ملاكي لقى مصرعه في حادث اصطدام سيارته برصيف الطريق الدائري في منطقة المرج عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

حادث المرج 

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق الدائري اثناء سيرها بدائرة قسم شرطة المرج، مما اسفر عن مصرع سائقها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج منطقة المرج الطريق الدائري رصيف الطريق الدائري حادث المرج غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

أمل جديد داخل عربيات "اتعجنت"، لحظة استخراج مصابي حادث سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي (فيديو)

الأكثر قراءة

بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

انفجار مفاجئ في خط كهرباء يهز قرية بالشرقية، والأهالي يروون لحظات الرعب (صور)

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم

الزمالك يعلن اليوم عن صفقاته الجديدة

انخفاض وهمي بالقاهرة والصعيد يسجل 44، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 12 يوليو 2025

مبشرة وعلى قد الإيد، أسعار الخضار اليوم السبت 12 يوليو 2025

"طلقني"، دينا الشربيني ترفع قضية خلع ضد كريم محمود عبدالعزيز

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟، الأزهر للفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية