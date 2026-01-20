الثلاثاء 20 يناير 2026
ثقافة وفنون

عبد الفتاح الجريني يحيي حفلا في القاهرة يوم 22 يناير

عبد الفتاح الجريني
عبد الفتاح الجريني
يحيي الفنان عبد الفتاح الجريني حفلا غنائيا في القاهرة يوم 22 يناير الجاري، وذلك بعد غيابه عن إحياء الحفلات في مصر الفترة الماضية.

حفل عبد الفتاح الجريني في القاهرة 

ومن المفترض أن يقدم عبد الفتاح الجريني عددا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور على المسرح.

ومن ناحية أخرى، انتهى الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني من تسجيل أغنية جديدة، يتعاون خلالها مع الشاعر الغنائي  تامر حسين والملحن وليد سعد والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، حيث عكف فريق العمل على تسجيل الأغنية بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وتعيد الأغنية التعاون بين الجريني ووليد سعد بعد النجاحات التي حققاها معًا من قبل.

يذكر أن جريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج “نجوم العرب” عام 2007، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: “كوك استوديو”، و“ريفالكس”، وساعة سعيدة“.

