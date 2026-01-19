محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية بقرى ومراكز المحافظة

18 حجم الخط

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، 5 مخططات تفصيلية بعدد من الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران، والقضاء على البناء العشوائي والمخالف، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، وبما يواكب خطط التنمية المستدامة والتوسع العمراني المنظم.

ننشر المخطط التفصيلي

وذلك على النحو التالي المخطط التفصيلي لقرية نظارة المنشية التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بمركز الرحمانية، المخطط التفصيلي لقرية أبو منجوج التابعة للوحدة المحلية لقرية الربدان بمركز شبراخيت، المخطط التفصيلي لقرية حرارة التابعة للوحدة المحلية لقرية حرارة بمدينة حوش عيسى، المخطط التفصيلي لمنطقة تحديث واستكمال منطقة غرب شارع الجمهورية بمدينة حوش عيسى، المخطط التفصيلي لتعديل منطقة الامتداد رقم (1-1) ورقم (1-2) بمدينة إيتاي البارود.

توفير بيئة حضرية آمنة ومخططة

وأكدت محافظ البحيرة أن اعتماد هذه المخططات يأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط العمراني، وتوفير بيئة حضرية آمنة ومخططة، تلبّي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، وتُسهم في دعم مشروعات التنمية والخدمات.

المخططات تم اعتمادها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية

ومن جانبها أوضحت المهندسة أميرة بطيشة – مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية المعنية، ومراجعة المخططات وفقًا للاشتراطات التخطيطية المعتمدة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأضافت أن هذه المخططات تم اعتمادها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتصديق عليها، وبما يتوافق مع المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.