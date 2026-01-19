الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية بقرى ومراكز المحافظة

جانب من اعتماد المخطط
جانب من اعتماد المخطط
18 حجم الخط

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، 5 مخططات تفصيلية بعدد من الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران، والقضاء على البناء العشوائي والمخالف، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، وبما يواكب خطط التنمية المستدامة والتوسع العمراني المنظم.

ننشر المخطط التفصيلي

وذلك على النحو التالي المخطط التفصيلي لقرية نظارة المنشية التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط  بمركز الرحمانية، المخطط التفصيلي لقرية أبو منجوج التابعة للوحدة المحلية لقرية الربدان بمركز شبراخيت،  المخطط التفصيلي لقرية حرارة التابعة للوحدة المحلية لقرية حرارة بمدينة حوش عيسى، المخطط التفصيلي لمنطقة تحديث واستكمال منطقة غرب شارع الجمهورية  بمدينة حوش عيسى، المخطط التفصيلي لتعديل منطقة الامتداد رقم (1-1) ورقم (1-2) بمدينة إيتاي البارود.

توفير بيئة حضرية آمنة ومخططة

وأكدت محافظ البحيرة أن اعتماد هذه المخططات يأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط العمراني، وتوفير بيئة حضرية آمنة ومخططة، تلبّي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، وتُسهم في دعم مشروعات التنمية والخدمات.

المخططات تم اعتمادها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية

 ومن جانبها أوضحت المهندسة أميرة بطيشة – مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية المعنية، ومراجعة المخططات وفقًا للاشتراطات التخطيطية المعتمدة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين. 

وأضافت أن هذه المخططات تم اعتمادها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتصديق عليها، وبما يتوافق مع المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ البحيرة بمركز الرحمانية بمدينة حوش عيسى مخططات تفصيلية بمدينة إيتاي البارود
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

الركراكي يكشف سبب إضاعة ركلة جزاء المغرب أمام السنغال وحقيقة الاتفاق على إهدارها

خبير استراتيجي يكشف مخططا عسكريا إسرائيليا لاحتلال الضفة الغربية والخليل والقدس

ثلاثي مصري ضمن التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صام النبي شهر شعبان كاملا ؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية