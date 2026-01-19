المحكمة الإدارية تقضي بضم سنة الامتياز للأطباء ضمن أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة

18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، بأحقية الطبيبة فى احتساب سنة الامتياز فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة فى العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

واستندت المحكمة فى حكمها بشأن معاملة خريجي كليات الطب

واستندت المحكمة فى حكمها لنص القانون رقم 47 لسنة 1965 فى شأن معاملة خريجى كليات الطب أثناء سنة التدريب الإجبارى، فقد نصت المادة (2) من هذا القانون على "تحسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى كليات الطب فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة فى العمل المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظف والمعاشات."

وذكرت المحكمة أنه يجب الالتزام بنص هذا القانون حيث أنه قانون خاص وهو يقيد القانون العام (قانون الخدمة المدنية) حتى ولو كان سابقا عنه فى الإصدار.

