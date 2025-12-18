رئيس حي شرق الإسكندرية يستأنف على حكم حبسه في قضية الرشوة

18 حجم الخط

تقدم المحامى المسئول عن الدفاع عن رئيس حي شرق الإسكندرية، الصادر بحقه حكم قضائي بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية رشوة، وغرامة مائة ألف جنيه، بطلب الاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله، وتحديد جلسة محاكمة أمام جنايات الإسكندرية.

وقال وائل عباس، دفاع المتهم رئيس حي شرق الإسكندرية، في تصريح صحفي، أنه تقدم باستئناف على حكم أول درجة، بالسجن 7 سنوات لرئيس حى شرق الإسكندرية، وسوف تنظر القضية أمام محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بعد توزيعها علي دائرة الاستئناف.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة والمستشار محمد سعيد عبد الحميد،وسكرتير المحكمة كريم الجنادي قضت بمعافبة المتهم "ح.ز.ال" رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حى شرق، بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه فى قضية رشوة.

قضية رئيس حي شرق الإسكندرية

تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم بمحافظة الغربية.

تبين أولا أن المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.

رشوة رئيس حي شرق لإنهاء مستخلصات بمحافظة الغربية

ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.

وكان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.