تعرف على مواجهات اليوم في دوري السوبر للسلة

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة السلة، فيتو
كرة السلة، تنطلق اليوم منافسات الجولة العاشرة من دوري السوبر لكرة السلة - رجال لموسم 2025-2026، والتي ستشهد منافسة قوية بين الفرق المتنافسة على لقب هذا الموسم.

وتُقام اليوم مواجهتان في تمام السادسة مساءً، حيث يلتقي المصرية للاتصالات مع الأهلي، ويواجه سموحة نظيره بتروجت، على أن يلتقى الزمالك مع الجزيرة، في الثامنة والنصف من مساء اليوم.

يشهد اليوم أيضًا ديربي سكندريًا مرتقبًا يجمع بين سبورتنج والاتحاد السكندري في تمام الساعة السادسة مساءً.

يدخل الاتحاد السكندري مباراة سبورتنج متصدرًا جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بعدما حقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته، برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 8 مباريات وتلقيه هزيمة واحدة.

ويحتل فريق المصرية للاتصالات المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 5 مباريات والخسارة في 4، وهو نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الرابع، مع تفوق المصرية للاتصالات بفارق المواجهات المباشرة.

ويأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، يليه الجزيرة في المركز السادس برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وخسر 6 مواجهات، بينما يحتل سبورتنج المركز السابع برصيد 10 نقاط، وبتروجت في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري السوبر لكرة السلة بنظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لتحديد الترتيب من الأول إلى الثامن، ومواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق،  هي: الأهلي، الزمالك، الاتحاد السكندري، سبورتنج، سموحة، الجزيرة، المصرية للاتصالات، وبتروجت.

كرة السلة دوري السوبر لكرة السلة الأهلي بتروجت الزمالك

