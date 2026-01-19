رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية

18 حجم الخط

افتتح المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

يأتى ذلك بعدما حسم مجلس الشيوخ، في جلسات الأسبوع الماضي، عدد من مواد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بينما أرجأ الموافقة النهائية للجلسات اللاحقة، حيث تم رفع الجلسة إلى 18 يناير الجاري.

وخلال المناقشات تمسك أعضاء مجلس الشيوخ، برفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه، وفق التقرير الوارد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

رفض مقترح 60 ألف جنيه قيمة إعفاء من ضريبة العقارات

ورفض مجلس الشيوخ، مقترح وزير المالية، أحمد كجوك، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة.

حالات الإعفاء من ضريبة العقارات

وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند "د" والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الوارد من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية رفعتها إلى 100 ألف جنيه.

زيادة الإعفاء الضريبي

وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، كقيمة إيجارية سنوية على العقارات، يترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدة سكنية في من الضريبة العقارية.

وأوضح وزير المالية، أن مصر بها 45 مليون وحدة وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يعني أن 43 مليون وحدة سكنية معفية من الضريبة العقارية، وبذلك يتبقى هو 2 مليون وحدة فقط من الـ45 مليون وحدة سكنية ستطبق عليها الضريبة العقارية.

وأشار الوزير، إلى أن القانون يعرف القيمة الإيجارية بمعادلة، وليس فيها اجتهاد يشوف قيمة العقار ويطرح منه 40%، القيمة السوقية ونحذف منها كل التكاليف التي يتحملها المواطن، والقيمة الإيجارية مخفضة.

ولفت إلى أن هناك التسهيلات الضريبية الأولى وهناك التسهيلات الثانية والثالثة، قائلا: أي عقار مسجل لا نستطيع رفع قيمته، ونشكر المجلس والأعضاء على مقترحات ضبط القيم الحسابية، وكحكومة نشكر اللجنة على جهدها وعملها، إنما نحن متسكمون بالمادة كما وردت من الحكومة، ونريد أن نطمئن الناس على بعض الحقائق بأن ما تقدمه الحكومة من مقترح يراعي الناس البسيطة والطبقة المتوسطة وغير المتوسطة.

وأعلن أنه سيتم إطلاق حملات إعلامية كبيرة حتى يعرف الناس كل شىء، لأن من حقهم أن يعرفوا كل حقوقهم، قائلا: 25% من الحصيلة سيوجه للمحليات و25% سيوجه لتطوير العشوائيات، ونصرف على مشروعات حياة كريمة.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر بها 45 مليون وحدة سكنية، قائلا: بموجب الإعفاء 50 ألف جنيه من الضريبة على العقارات، يتم إعفاء 43 مليون وحدة.

عدد الوحدات السكنية الخاضعة لضريبة العقارات

كما أكد أنه وفقا لتعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الذي يخضع للضريبة 2 مليون وحدة فقط، متابعا: فضلًا عن أن عبء مبلغ الضريبة بسيط جدًّا.

رفض الحكومة إعفاء المسكن الخاصة من ضريبة العقارات

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أنه وفقا للإحصائيات فإن الأفضل للمواطن عدم إعفاء المسكن الخاص، موضحا أنه لا يوجد إعفاء للمسكن من الضريبة في الدستور.

وأشار إلى أن الإعفاء الوارد في قانون الضريبة على العقارات، يربط الإعفاء بالمبنى وقيمته، وليس بالشخص المالك، قائلا: لو تم إعفاء المسكن الخاص، فسيكون الإعفاء عن مسكن واحد فقط، بينما عدم إعفاء المسكن الخاص، فيكون الإعفاء عن كل العقارات التي لا تنطبق عليها القيمة الإيجارية السنوية من قيمة العقار.

تمسك الحكومة بقيمة إعفاء 50 ألف جنيه

وأعلن محمود فوزي، تمسك الحكومة بأن يكون الإعفاء بقيمة إيجارية سنوية 50 ألف جنيه، معلنا رفضه لمقترح اللجنة في مجلس الشيوخ، والتي طالبت برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.

وبالرغم من تمسك الحكومة بمقترحها إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ، توافقوا على أن يكون قيمة الإعفاء عند 100 ألف جنيه.

