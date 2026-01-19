الإثنين 19 يناير 2026
حوادث

النيابة تتسلم تقرير المعمل الكيماوي بشأن مخدرات ضبطت بحوزة سيدة في المطار

تسلمت  نيابة النزهة تقرير المعمل الكيماوي لكمية من  المواد المخدرة ضبطت بحوزة راكبة خبأتها داخل ملابسها بمطار القاهرة الدولي.

وتبين من التقرير أن الكمية عبارة عن 95 شريط من مخدر التامول بفرطهم تبين احتواءهم على 940 قرص والمدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

كانت البداية أثناء إنهاء إجراءات راكبة متوجهة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة وبتفتيشها عثر بحوزتها على 940 قرصا من التامول المخدر مخبأة داخل ملابسها، وتم القبض على المتهمة.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات،بقصد تعاطيها كنوع من العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك

