مزايا خدمة التحويل الديناميكي للعملة في بنك CIB

يستفسر الكثيرون عن فوائد ومزايا خدمة التحويل الديناميكي للعملة في البنك التجاري الدولي cib.

وقال مسئولو بنك التجاري الدولي إنه تسمح خدمة التحويل الديناميكي للعملة لحاملي البطاقات الدولية بدفع قيمة السلع والخدمات بعملة بطاقاتهم. فعلى سبيل المثال، سيتمكن الزائر الأوروبي الذي يقضي إجازته بمصر من الدفع مقابل ما يشتريه من سلع باليورو باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقته الائتمانية.

ومن جانب آخر يبحث عملاء البنك التجاري الدولي عن شروط وتفاصيل التمويل العقاري المتاح في الفروع.

تفاصيل التمويل العقاري في CIB

و أوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أنه لكي تكون الوحدة صالحة للتمويل العقاري تحت مبادرة البنك المركزي لا بد من توافر شروط كالتالي:

يجب أن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل

يجب أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.5 مليون جم

يجب أن تكون كاملة التشطيب والمرافق

وحول الحد الأقصى للدخل الشهري وسعر العائد على التمويل فهو كما حدده البنك كالاتي:

متوسط الدخل 3%: 1- الحد الأقصى لسعر الوحدة: حتى 1.1 مليون جم

2- أقل مقدم للوحدة: 15% من إجمالي قيمة الوحدة

3- الحد الأقصى للدخل الشهري: أعزب: 13,000 جم

أسرة: 18,000 جم

4- سعر العائد 3%

5- مدة التمويل: 30 سنة.

متوسط الدخل 3%: 1- الحد الأقصى لسعر الوحدة: أكثر من 1.1 مليون جم حتى 1.4 مليون جم

2- اقل مقدم للوحدة: 20% من إجمالي قيمة الوحدة

3- الحد الأقصى للدخل الشهري: أعزب: 13,000 جم

أسرة: 18,000 جم

4- سعر العائد 3%

5- مدة التمويل: 30 سنة

متوسط الدخل 8%: - الحد الأقصى لسعر الوحدة: 2.5 مليون جم

- اقل مقدم للوحدة: 20% من إجمالي قيمة الوحدة

الحد الأقصى للدخل الشهري:

أعزب: 40,000 جم

أسرة: 50,000 جم

4- سعر العائد 8%

5- مدة التمويل: 25 سنة

مواصفات الوحدة: يجب أن تكون الشقة كاملة التشطيب والمرافق.

