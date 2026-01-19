اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ترسم مسار المؤتمر الدولي السنوي الثاني

18 حجم الخط

نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة اجتماعها التاسع برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق وحضور أعضاء اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي واللجنة الاستشارية العليا واللجنة التنظيمية لمؤتمر الذكاء الاصطناعي CU-AI Nexus.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة للموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي بالجامعة وكذلك التحضير للنسخة الثانية من المؤتمر تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المسئول: الابتكار والإدماج والاثر" المقرر انعقاده في 24-25 أكتوبر 2026.

كما ناقش الاجتماع مبادرات طموحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تشمل التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والحوكمة لعام 2026.

وأكد رئيس جامعة القاهرة التزام الجامعة بالبناء على النجاح غير المسبوق للمؤتمر الافتتاحي في عام 2025، والذي استقطب أكثر من 21,000 مشارك، وضم أكثر من 300 متحدث عبر 28 جلسة نقاشية، وشارك فيه 417 طالبًا في مسابقات الهاكاثون.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر أظهرت استعداد مصر للمشاركة فى الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي ودوره في القطاعات المختلفة.

معايير المشاركة في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

ومن جانبها استعرضت الدكتورة غادة عبد الباري، مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر معايير نداءات المشاركة الخاصة بالمؤتمر من عروض تقديمية وتوضيحية، أوراق بحثية علمية محكّمة، والمسابقة الطلابية الهاكاثون ومسابقة مشاريع التخرج.

ومن جانبه أستعرض الدكتور هيثم حمزة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر مكونات النسخة الثانية للمؤتمر والتي تشمل ستة مكونات رئيسية: نداءات مفتوحة للمتحدثين والباحثين والطلاب، هذا بالإضافة الي ساحة ابتكار لعرض التطبيقات المتطورة، وموائد مستديرة وجلسات نقاشية رئيسية تتناول تحديات السياسات والتنفيذ الحرجة للذكاء الاصطناعي المسئول في القطاعات المختلفة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أهمية إطلاق نداءات المشاركة مبكرًا لتوسيع قاعدة المشاركين من داخل مصر ومن خارجها.

إنجازات الربع الأخير من 2025 بجامعة القاهرة في الذكاء الاصطناعي

وخلال الاجتماع، سلط رئيس جامعة القاهرة الضوء على الإنجازات الهامة فى الربع الأخير من عام 2025 والتي تُظهر النهج المنظم للجامعة والالتزام الكامل بتنفيذ استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، ومن أهمها: إطلاق دليل الجامعة الاسترشادي للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، مع وضع الأطر الأخلاقية وأفضل الممارسات، وتشكيل خمسة بيوت خبرة متخصصة تحت إشراف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية عبر مجالات متعددة، فضلا عن الإعلان عن تمويل 19 مشروع بحث تطبيقي في الذكاء الاصطناعي وبقيمة تصل الي 20 مليون جنية، وكذلك إطلاق كلية الآداب لأول مجلة علمية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالشراكة مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كرسي الإيسيسكو للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل والمستدام.

وقد اعتمدت اللجنة العليا برنامجًا موسعًا وطموحا من الأنشطة للنصف الأول من عام 2026 يشمل: عقد ورش عمل متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي للقطاعات العلمية بالجامعة. وكذلك تنفيذ برامج تدريبية شاملة (مارس - يونيو) لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالأمانة العامة عبر جميع الكليات كما شمل البرنامج الموافقة على إعداد ملف التقدم لإنشاء كرسي اليونسكو بجامعة القاهرة للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي.

كما تطرق الاجتماع الى تعزيز تنفيذ توصيات الجلسة رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: خارطة الطريق المصرية" التي عُقدت خلال مؤتمر أكتوبر 2025، إلى جانب استحداث جائزة لأفضل كليات جامعة القاهرة تفاعلا مع لستراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، على أن يتم الإعلان عن أفضل ثلاث كليات خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر.

كما استمع رئيس الجامعة إلى آراء ومقترحات المشاركين في الاجتماع، والتي تناولت سبل تطوير محاور النسخة الثانية من المؤتمر، وتعزيز الجانبين التطبيقي والبحثي، وتوسيع نطاق المشاركة المحلية والدولية، وتكامل الجهود وتبادل الخبرات، بما يضمن خروج المؤتمر بصورة مشرفة تعكس مكانة جامعة القاهرة وريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت حسين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، ونائب رئيس مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة القاهرة، والدكتورغادة عبد الباري مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورعبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشؤون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، والدكتورحسام صلاح عميد كلية الطب.

كما حضر الاجتماع: الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، والدكتورهيثم حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة جيهان عزام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب، والدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، والدكتورة سهير فهمي رمضان عميد كلية العلوم، والدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة، والدكتور جيرالدين أحمد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور أيمن يحيى عميد كلية الزراعة، والدكتور ممدوح إسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، وهاني رضوان أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو سليمان رئيس الهيئة الفنية لقطاع مكتب رئيس الجامعة، والمشرف العام على شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، والدكتورة شاهيناز جمال مدير حاضنة الأعمال.

كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية.

