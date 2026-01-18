18 حجم الخط

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير لها اليوم الأحد، أن التوصل إلى اتفاقية منفصلة لضمانات أمنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد أثبتت أنها مهمة أكثر صعوبة مما كان متوقعا.

فاينانشال تايمز: تعثر الاتفاق على الضمانات الأمنية بين واشنطن وكييف



وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أوكرانيين ذكروا أنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق على الشروط العامة، ليتم التوقيع عليه في واشنطن بعد فترة وجيزة من منتدى دافوس.

مفاوضات أمريكية أوكرانية



ونقلت الصحيفة عن السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أولجا ستيفانشينا قولها إن الولايات المتحدة وأوكرانيا تنويان التوقيع على وثيقة حول الازدهار الاقتصادي في دافوس الأسبوع المقبل.

وفي أوائل شهر يناير الجاري، عقد في باريس اجتماع قمة لـ "تحالف الراغبين"، نوقش خلاله ما يسمى بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر. وبحسب الوثيقة المتفق عليها بعد الاجتماع، اتفق "تحالف الراغبين" على مواصلة الدعم العسكري الطويل الأجل لأوكرانيا، كما وقع القادة على إعلان نوايا لنشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

ومن جانبها، تؤكد روسيا باستمرار، استعدادها للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المشاركة في مناقشة خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن رغبة كييف في التفاوض تبقى موضع شك.

وأشار الكرملين إلى أن على النظام في كييف بدء التفاوض، وأن العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية تهدف بالضبط إلى إجباره على الحل السلمي.

