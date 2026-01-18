الإثنين 19 يناير 2026
حوادث

إصابة 3 أشخاص في سقوط سيارة بترعة المريوطية

أصيب ٣ أشخاص في حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، وتمكنت قوات الإنقاذ بإدارة المسطحات المائية بالجيزة من انقاذهم وانتشال السيارة وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه سقوطه هو واثنين آخرين كانا يستقلون معه السيارة.

تلقى اللواء مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية ووجود مصابين.

انتقلت إلى موقع الحادث، قوات الأمن وفريق من الإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص سقوط سيارة ملاكي داخل الترعة، ما أسفر عن إصابة ٣ أشخاص، وتم إسعافهم بموقع الحادث.

وتحرر  محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

حوادث طرق المرورية

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

المريوطية بالجيزة غرفة عمليات النجدة
