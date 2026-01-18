التعاون بـ10 لاعبين يفوز على الرياض 1/3 في الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، سجل الكولومبي روجير مارتينيز هاتريك لفريقه التعاون ليقوده للفوز على مضيفه الرياض بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الرياض ضد التعاون

وتكفل مارتينيز بالأهداف الثلاثة في لفريقه التعاون في الدقائق (10 و45+8) من ركلة جزاء و66) فيما سجل هدف الرياض الوحيد، البرتغالي توزي (63).

ترتيب التعاون والرياض في الدوري السعودي

ورفع التعاون رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 9 في المركز السادس عشر.

تفاصيل مباراة الرياض ضد التعاون

ولم يمض على بداية الشوط الأول سوى تسع دقائق حتى أخذ التعاون الأسبقية عندما تلقى الكولومبي روجير مارتينيز كرة داخل منطقة الجزاء، استدار حولها وأسلها قوية داخل المرمى (10) ولاحت فرصة للرياض لمعادلة النتيجة لكن كرة الإيفواري إسماعيلا سورو ارتطمت بالعارضة (19).

حالة طرد لفريق التعاون

وأكمل التعاون المباراة بعشرة لاعبين عندما اشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لمدافعه متعب المفرج (41) وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، تحصل التعاون على ركلة جزاء نفذها مارتينيز ولعب الكرة على يمين الحارس الكندي ميلان بوريان.

وفي الشوط الثاني استطاع الرياض تقليص الفارق، عندما تابع البرتغالي توزي كرة عرضية ولعبها برأسه داخل المرمى على يمين الحارس البرازيلي مايلسون (63).

لكن التعاون أعاد الفارق من جديد عندما انطلق خلف كرة كاسرا مصيدة التسلل انفرد على إثرها بالمرمى ولعب الكرة على يسار بويان (66) وتحصل التعاون على ركلة جزاء ثانية، نفذها الفرنسي أنجيلو فولجيني وتصدى لها بوريان (75).

