سياسة

حزب الجبهة الوطنية يعقد اجتماعا تنظيميا مع أعضاء البرلمان

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
أكدت مصادر فى حزب الجبهة الوطنية أن الحزب سيعقد اجتماع غدا بمقر الحزب فى التجمع الخامس.


وأضافت المصادر بحزب الجبهة الوطنية لـ"فيتو": أن الإجتماع تنظيمى للحزب فقط وسيحضره أعضاء مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية موضحا إلى أنه اجتماع دورى.


وتابعت المصادر،إلى أن الإجتماع سيشمل السماع إلى مقترحات الأعضاء والأمر خاص بأعضاء البرلمان فقط.

 

انتخابات مجلس النواب 


ويشهد الشارع السياسي، حالة من الترقب مع قرب عقد  الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 من مقره في العاصمة الجديدة، خلال ساعات، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، وتشهد أداء اليمين الدستورية. 

 

أنباء تتردد بشأن تولي المستشار هشام بدوي رئاسة مجلس النواب 2026

 

وبدأ الحديث يتردد حول الأسماء المتوقع أن تتولى منصب رئيس مجلس النواب 2026، وآخر الأسماء المتداولة، المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، بعد أنباء أن يشمله قرار رئيس الجمهورية ضمن النواب المعينين، والذين سيتم إعلانهم خلال ساعات.  

 

 تردد اسم المستشار محمد عيد محجوب لرئاسة مجلس النواب 

 

وتصدر اسم المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، والذي نجح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب 2026.

 

المستشار أحمد سعد الدين يدخل بورصة الترشيحات لرئاسة مجلس النواب 2026

 

وضمت قائمة التوقعات، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، والأمين العام للمجلس في الفصل التشريعي الأول، لتولي رئاسة المجلس الجديد. 

 

يذكر أن الجلسة الافتتاحية التي تبدأ خلال هذا الأسبوع، تشهد أداء أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"

الجريدة الرسمية