دبلوماسي إيراني يكشف عن اتصالات مع عواصم خليجية لوقف الضربة الأمريكية

كشف سفير إيران لدى المملكة العربية السعودية علي رضا عنايتي، أن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين وزراء خارجية السعودية وقطر وسلطنة عمان وإيران، إلى جانب زيارة وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران.

اتصالات بين إيران وعواصم خليجية خلال الأيام الماضية

وأضاف السفير الإيراني علي رضا عنايتي، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، أن هذه التحركات تصب في مصلحة استقرار الإقليم وترسيخ الأمن، لافتا إلى أن إيران أكدت التزامها بأمن المنطقة وسلامتها، ورحبت بكل الجهود الرامية إلى منع التصعيد وعدم توسيع رقعة الحرب.

الرئيس الإيراني محذرا من اغتيال خامنئي: يعد حربا شاملة

فى ذات السياق وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فى وقت سابق من اليوم الأحد، تحذيرا من أن أي استهداف للمرشد الأعلى علي خامنئي، قائلا: يُعد بمثابة حرب شاملة على الشعب الإيراني.

وكتب الرئيس الإيراني على حسابه في منصة “إكس”: “إذا كان هناك معاناة وشقاء في حياة الشعب الإيراني العزيز، فإن أحد أهم أسبابها هو العداء المستمر والعقوبات اللاإنسانية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة وحلفاؤها”.

وقال الرئيس الإيراني: “إن أي استهداف للمرشد الأعلى لبلادنا يُعد بمثابة حرب شاملة على الشعب الإيراني”.

ترامب يلمح لإسقاط النظام الإيراني

ويأتي هذا التحذير بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة “بوليتيكو” بأنه قد حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران، ردا على منشورات خامنئي التي هاجمه فيها.

وأضاف ترامب أن “حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف”، مشيرا إلى أن على قيادة إيران التركيز على إدارة البلاد بشكل صحيح "كما أفعل أنا، لا على قتل الآلاف للسيطرة". وزعم الرئيس الأمريكي أن "إيران هي أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة".

ومن جانبه وصف خامنئي يوم السبت، ترامب بـ"المجرم" لدعمه المتظاهرين في إيران وألقى باللائمة على "مثيري الفتنة" في حدوث آلاف الوفيات.

كما أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال عشرات الأشخاص في عدة محافظات، من بين منظمي الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

