الموقف التنفيذي لأعمال مشروع شقق ديارنا للإسكان المتوسط بحدائق العاصمة

كشف المهندس أحمد العربي رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة عن الموقف التنفيذي لأعمال بمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" للمرحلة العمرانية المتقدمة، موجهًا الشركات المنفذة للأعمال بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام ونهو الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة في التنفيذ، لضمان تقديم وحدات سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.

واشار إلى لنسب الإنجاز الفعلية للأعمال الإنشائية ومقارنتها بالجدول الزمني المعتمد، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بوتيرة متسارعة، حيث يجري تنفيذ عدد (٣٧) عمارة سكنية بإجمالي (٩٦٢) وحدة سكنية بمساحات تتراوح من ١٠٤ م٢: ١٥٤ م٢ ضمن مشروع ديارنا السكني والذى يمثل إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع يتكون من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان، وأضاف سيادته أنه تم طرح عدد (٣١٢) وحدة سكنية كاملة التشطيب، ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني مخصص لمتوسطي الدخل خلال عام ٢٠٢٥، والذي طرحته وزارة الإسكان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتصف أبريل الماضي، بهدف منح فرصة حقيقية للتملك في بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التخطيط الذكي، والخدمات المتكاملة، والسعر المناسب.

والجديد بالذكر أن مشروع " ديارنا " بمدينة حدائق العاصمة يتميز بموقعه الاستراتيجي غرب مدينة نور، وبجوار قطعة الأرض المخصصة لجامعة حلوان، وشمال المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وله مدخل مباشر من طريق القاهرة - السويس، كما سيضم جميع الخدمات والمرافق الأساسية، ويتضمن مساحات خضراء، ويعد فرصة للسكن الجاهز والمناسب بالتخطيط العمراني الحديث.

الجريدة الرسمية