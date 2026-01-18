السعودية تعلن إعدام 3 مواطنين استهدفوا مركبات أمنية بعبوات متفجرة

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، بيانا بشأن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بإعدام ثلاثة مواطنين لارتكابهم جرائم إرهابية.

جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: “أقدم كل من حسين بن سالم بن محمد العمري، وسعود بن هليل بن سعود العنزي، وبسام محسن مران السبيعي، على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، ووضع عبوات متفجرة في المركبات الأمنية بهدف تنفيذ عمليات القتل في صفوف رجال الأمن، وإيوائهم عددًا من العناصر الإرهابية”.

إنفاذ ما تقرر شرعًا

وأضاف الوزارة: “وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ حُكم “القتل تعزيرا” بحق المتهمين اليوم الأحد، بمنطقة الرياض.

وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين

وختمت بيانها بالقول: “ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يعتدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

