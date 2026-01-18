عطا الله حنا: اتساع رقعة أصدقاء الشعب الفلسطيني يعكس تضامنًا عالميًا ضد الظلم

18 حجم الخط

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن رقعة أصدقاء الشعب الفلسطيني تتسع يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى وجود أصوات تدعو إلى الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي وصفها بأنها بعيدة كل البعد عن الإنسانية وقيمها.

تبرير الإبادة

وقال المطران حنا في بيان له: إن العالم يشهد مظاهر متعددة، فبينما هناك أبواق إعلامية تروج لتبرير الإبادة، يوجد في المقابل عدد كبير من الناس من مختلف الأديان والخلفيات الثقافية يتحلون بالقيم الإنسانية ويدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني ويطالبون بالعدالة والحرية له.

وأضاف أن اتساع رقعة المؤيدين للقضية الفلسطينية يعكس وعيًا متزايدًا بمدى المظالم والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تزعج البعض الذين يحاولون التأثير على الرأي العام العالمي، إلا أن صور الجرائم المروعة تظل أقوى من أي دعايات مغرضة.

وتمنى المطران حنا أن يتغير العالم ليكون أكثر عدلًا وإنسانية، معربًا عن أمله في أن تؤثر هذه المواقف على السياسات والقرارات التي تتخذها الدول الغربية لصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الطريق نحو التغيير يسير تدريجيًا رغم عدم وضوح النتائج الفورية.

