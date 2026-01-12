التموين تعلن استعداداتها لشهر رمضان بتوفير السلع الأساسية

18 حجم الخط

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمتابعة خطط الإنتاج والتوريد وضمان توافر زيوت الطعام بجودة عالية وبكميات مناسبة للأسواق، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لصناعة زيوت الطعام باعتبارها من السلع الأساسية التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات القياسية، وضمان انتظام سير العملية الإنتاجية وفق الخطط الموضوعة، بما يحقق الوفرة في الأسواق ويحافظ على مخزون استراتيجي آمن ومستقر من زيوت الطعام.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا باستعدادات الشركات التابعة لشهر رمضان، سواء من حيث زيادة معدلات الإنتاج أو إحكام الرقابة على الجودة، بما يضمن طرح منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة والشركات التابعة لتحقيق التوازن في الأسواق.

كما ناقش الاجتماع خطط تطوير شركات الزيوت وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة الطاقة الإنتاجية وخفض الفاقد، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويعزز استدامة القطاع.

وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع استمرار المتابعة الدورية من جانب الوزارة لضمان تحقيق المستهدفات المحددة.

