توقيع الكشف الطبي على 1645 حالة بقافلة مجلس الوزراء بالوادي الجديد

أنهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد فعاليات قافلة طبية متكاملة، نفذتها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء، وذلك بمستشفى الفرافرة المركزي على مدار يومين.

جاء ذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج في عدد من التخصصات الطبية، تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة حققت نتائج ملموسة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 720 مواطنًا، وأسفر الفحص عن تحديد 52 حالة تستدعي إجراء تدخلات جراحية، إلى جانب توفير 235 نظارة طبية للمستفيدين، وذلك في اليوم الثاني من أعمال قافلة الرمد، وفي إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات طبية متخصصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد، أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة المديرية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية بالمناطق النائية، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية بجميع مراكز المحافظة.

وصرّح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 925 حالة، وتبين من خلال الكشف احتياج 35 حالة لإجراء تدخلات جراحية، وجارٍ التنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وذلك في أول أيام القافلة.

حرص الدولة على دعم القطاع الصحي

وأوضح أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

