من الفراعنة إلى عمال خان الخليلي.. صناعة الكليم اليدوي أقدم الحرف التقليدية.. عم جابر: تحتاج إلى صبر وتعتمد على الفكر.. وهذه أبرز مراحل التصنيع (فيديو وصور) 

يتميز الكليم اليدوي بالعراقة والأصالة، حيث تعود جذوره إلى العصر الفرعوني، مرورًا بالعصر الفاطمي والإسلامي، وصولًا إلى العصر الحديث. تُعتبر حرفة الكليم اليدوي واحدة من أقدم الحرف التقليدية التي تعكس التراث الثقافي والفني في العديد من الدول العربية، وخاصة في مصر. الكليم هو نوع من السجاد أو البسط يُنسج يدويًا باستخدام خيوط طبيعية مثل الصوف أو القطن، ويتميز برسوماته البسيطة والزخارف الهندسية الملونة والجذابة. ومن ميزاته أيضًا أنه صديق للبيئة وقوي، مما يجعله يتحمل الاستخدام لفترات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يحمل طابعًا فنيًا وتراثيًا فريدًا، ويمكن استخدامه كنوع من المفروشات أو الاعتماد عليه في الديكور العصري والتقليدي.

صناعة الكليم اليدوي

تتميز شوارع مصر القديمة، خاصة خان الخليلي، بوجود ورش لصناعة وغزل السجاد (الكليم) اليدوي، وعرضه في المحلات التجارية للبيع، مما يُعتبر نوعًا من الحفاظ على التراث والهوية المصرية.

رصدت عدسة "فيتو" ورشة لصناعة الكليم اليدوي في حي خان الخليلي.

صناعة الكليم اليدوي

قال جابر لـ"فيتو" إنه يعمل في مجال صناعة الكليم اليدوي منذ أكثر من 40 عامًا، وقد ورث هذه المهنة عن والده وجده. بدأ في تعلم هذه الحرفة على يد والده الذي بدأ في تعليمه منذ صغره "عشان يشرب الشغلانة". وتابع أنه كان يرغب في تعلم هذه المهنة لأنها مختلفة ومتميزة عن غيرها من المهن، فهي تحتاج إلى صبر "طول بال" وتعتمد على الفكر المختلف والجديد، حيث تتجلى في التصميمات والألوان، مما يتطلب مواكبة كل التطورات التي تحدث في الأسواق من خامات وألوان وتصميمات.

صناعة الكليم اليدوي

وأضاف أن صناعة الكليم تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، بدءًا من شراء الخيوط وحتى الانتهاء من التشطيب وإخراج القطعة بالشكل المطلوب.

وأوضح أن السجاد اليدوي يمر بعدة مراحل في تصنيعه، حيث يعتمد بشكل كامل على العمل اليدوي ولا تستخدم فيه الآلات.

صناعة الكليم اليدوي

مراحل تصنيع الكليم اليدوي

وقال جابر خلال حديثه مع فيتو إن أولى مراحل تصنيع الكليم اليدوي هي مرحلة التصميم، حيث يعتمد التصميم على أفكار متنوعة وألوان زاهية تضفي بهجة على القطعة. ويتم التصميم إما يدويًا بالرسم أو باستخدام الكمبيوتر لرسم التصميم المرغوب.

صناعة الكليم اليدوي

وأضاف أنه بعد الانتهاء من التصميم، تأتي مرحلة إعداد وتحضير الخامات، حيث يبدأ بشراء الخيوط الصوفية البيضاء والملونة. في البداية، كان يشتري الخيوط البيضاء فقط ثم يقوم بصبغها، لكنه تمكن الآن من شراء الخيوط الملونة لتجنب مرحلة صبغ الخيوط والانتظار حتى تنتهي عملية الصبغ. وأوضح أن الخيوط تُغزل من الصوف أو القطن، سواء كانت خيوطًا سادة أو ملونة تُصبغ باستخدام ألوان طبيعية أو صناعية حسب التصميم المطلوب.

صناعة الكليم اليدوي



وأضاف، بعد إعداد التصميم والخيوط والأدوات المستخدمة في التصنيع، تأتي مرحلة تجهيز النول اليدوي.

ويقصد بالنول الإطار أو الآلة الخشبية التي يتم عليها النسج.

وفي هذه المرحلة، يتم تثبيت خيوط الطول (السدى) بشكل مشدود على النول، ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة النسج، حيث تبدأ عملية النسج بإدخال خيوط العرض (اللحمة) يدويًا بين خيوط الطول، ويتم استخدام أدوات بسيطة مثل المشط الخشبي لتثبيت الخيوط وضغطها بإحكام.

صناعة الكليم اليدوي

وأكد أنه بعد الانتهاء من خطوة النسج، يقوم بإضافة الزخارف، ويعتمد على الألوان المختلفة والخيوط المصبوغة في أماكن معينة لخلق الأنماط والزخارف.

وبالنسبة للرسومات، قال جابر إن الرسومات عادة ما تكون هندسية، وأحيانًا تراثية أو رمزية، وأضاف "أي رسم أو كتابة سواء بالعربي أو الإنجليزي أستخدمها بالخيط القطن".

صناعة الكليم اليدوي

وبعد الرسم أو الكتابة على الكليم، تأتي المرحلة النهائية وهي التشطيب، حيث بعد الانتهاء من النسج، يُزال الكليم من النول وتُقص الخيوط الزائدة وتُعقد الأطراف لمنع التفكك، ثم يُغسل ويُجفف ليصبح جاهزًا للاستخدام أو البيع.

عندما سألنا جابر عن إمكانية دمج القطن مع الصوف وما إذا كان هناك احتمال أن يتحول القطن إلى "وبر"، أوضح أن ذلك يعتمد على جودة المادة المستخدمة في التصنيع. وأشار إلى أن القطن يضفي مظهرًا جماليًا جذابًا ويستخدم في الرسم والكتابة لأنه سهل التعامل معه.

أسعار الكليم اليدوي

قال جابر لـ "فيتو" إن هناك تفاوتًا في أسعار الكليم، وذلك يعود إما إلى الحجم أو جودة المادة أو حتى التصميم والكتابة على القطعة. فبعض القطع يبدأ سعر المتر فيها من 500 جنيه ويصل إلى 1000 جنيه. وأوضح أن الأسعار تختلف حسب الحجم، حيث توجد سجادة تبدأ من 1000 جنيه وأخرى تصل إلى 30 ألف جنيه.

نصائح هامة للحفاظ على الكليم اليدوي وضمان بقائه بجماله وجودته لأطول فترة ممكنة

_التنظيف المنتظم

استخدم المكنسة الكهربائية بلطف لإزالة الأتربة، ويفضل شفط الغبار دون دعك. تجنب استخدام فرشاة خشنة أو الفرك القوي حتى لا تتلف الخيوط.

_الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعريض الكليم لأشعة الشمس القوية يؤدي إلى بهتان ألوانه مع مرور الوقت. يُفضل وضعه في أماكن مظللة أو تغيير موضعه بين الحين والآخر.

_تدوير الكليم دوريًا

لتجنب تآكل أجزاء معينة نتيجة المشي المتكرر عليها، يُنصح بتدوير الكليم كل شهرين أو ثلاثة.

_ التعامل السريع مع البقع

امسح البقعة فورًا بقطعة قماش مبللة بماء بارد وصابون خفيف. لا تستخدم مواد تنظيف كيميائية قوية أو مبيضات.

_ التخزين السليم

إذا كنت ستخزنه لفترة، لفّه في قطعة قماش قطنية واحفظه في مكان جاف. لا تضعه في أكياس بلاستيكية لأنها قد تحبس الرطوبة وتسبب تلفًا.

_التهوية

عرّض الكليم للهواء الطبيعي من حين لآخر للتخلص من الرطوبة والروائح.

_ الابتعاد عن الأثاث الحاد

لا تضع أرجل الأثاث الحادة مباشرة على الكليم، لأنها قد تمزق النسيج.

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