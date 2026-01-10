الرئاسة اليمنية تعلن نجاح استلام المعسكرات في حضرموت والمهرة وعدن بشكل كامل

18 حجم الخط

كشف رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم السبت، عن نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة بشكل كامل.

الرئاسة اليمنية تعلن نجاح استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن بشكل كامل



وجاء ذلك خلال كلمة وجهها للشعب اليمني، دعا فيها الجميع إلى وحدة الصف والتكاتف وتغليب الحكمة وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء ما وصفه بـ"انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

تشكيل لجنة عسكرية عليا في اليمن

وقال الرئيس العليمي إنه تم تشكيل "اللجنة العسكرية العليا" تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، والتي ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية لدعمها للاستعداد للمرحلة القادمة، في حال رفض المليشيات للحلول السلمية.

وأكد العليمي أن القرارات الصعبة التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية "لم تكن غايتها القوة بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية".

وجدد الرئيس العليمي التأكيد على أن القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، معلنا استجابته لمناشدة أبناء المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "تضحياتهم الجسيمة، لن تذهب هدرًا، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار، وقد التزمنا، قولًا وفعلًا، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية".

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي كل من "ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صفّ الدولة التي تتسع للجميع".

وأصدر توجيهاته لكافة المحافظين بمضاعفة الجهود، والالتزام بأقصى درجات المسؤولية والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، لضمان استمرار الخدمات الحيوية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.