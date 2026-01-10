السبت 10 يناير 2026
أخبار مصر

مصادر: السياحة تتراجع عن تعديلات زيارة معبد إدفو لهذه الأسباب

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن المجلس الأعلى للآثار قرر التراجع عن تعديلات مواعيد زيارة معبد إدفو بأسوان والتي كان مقرر العمل بها اعتبارا من الـ9 من يناير الجاري.

تعديلات مواعيد زيارة معبد إدفو بمحافظة أسوان

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للآثار، أكد أن مواعيد رسو المراكب السياحية أمام معبد إدفو عند الساعة الرابعة صباحا تؤدى إلى تكدس الزوار وتأخير دخولهم المعبد انتظارا للفتح.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للآثار كان قد قرر تعديل مواعيد فتح معبد إدفو بأسوان لتكون من الساعة الخامسة صباحا بدلا من الساعة السادسة صباحا، وذلك أيام الأحد الاثنين الأربعاء والجمعة اعتبارا من 9 يناير 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن، قبل التراجع عنها. 

من جانبها أعلنت النقابة العامة للمرشدين السياحيين أنها لم تتلق أي إخطارات رسمية بشأن تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو بـ محافظة أسوان، لتصبح في تمام الساعة الخامسة صباحًا بدلًا من السادسة صباحًا، مؤكدة أن القرار لم يخطر به المرشدون السياحيون عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

إخطار النقابة العامة للمرشدين السياحيين بالمواعيد الجديدة لزيارة معبد إدفو

وأوضحت النقابة العامة للمرشدين السياحيين أن ما تم تداوله بشأن تعديل مواعيد الزيارة جرى إيصاله ونشره من خلال كتاب دوري صادر عن غرفة شركات السياحة، وذلك بناءً على توجيهات ومداولات منفردة مع المجلس الأعلى للآثار والقائمين عليه، دون علم النقابة أو إشراكها في هذا القرار، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ أي معلومات رسمية سواء ببدء تطبيق القرار أو وقفه.

وأكدت النقابة أنه لم يتم استطلاع رأيها قبل اتخاذ قرار تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو، وهو ما كانت ستعترض عليه حال عرضه رسميًا، نظرًا لاعتبارات لوجستية وسياحية بديهية تتعلق ببرامج الرحلات، وحركة السائحين، وظروف العمل الخاصة بالمرشدين السياحيين.

وفي هذا السياق، جددت النقابة العامة للمرشدين السياحيين اعتراضها على تعديل مواعيد الزيارات السياحية، موضحة أنها سبق واعترضت منذ عدة أشهر على مقترحات تعديل مواعيد الزيارات خلال شهر رمضان المقبل، وتوحيد مواعيد الزيارات بين محافظات الوجهين القبلي والبحري، إلى جانب تعديل مواعيد انطلاق أول زيارة لمعبد أبو سمبل.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الاعتراضات تم عرضها شفهيًا على الجهات المعنية، حيث وافقت فقط الجهات الأمنية، بينما لم تتلقَّ النقابة حتى الآن أي إفادة رسمية من غرفة شركات السياحة أو المجلس الأعلى للآثار بشأن الموقف النهائي من تلك التعديلات، مؤكدة ضرورة التنسيق المسبق مع النقابة قبل اتخاذ أي قرارات تمس عمل المرشدين السياحيين أو تؤثر على المنظومة السياحية ككل.

وزارة السياحة والآثار المجلس الأعلي للأثار معبد ادفو أسوان زيارة معبد إدفو بأسوان زيارة معبد إدفو غرفة شركات السياحة النقابة العامة للمرشدين السياحيين

