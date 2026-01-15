استصلاح الأراضي يزيل 53 حالة تعد على أراضي الدولة وتطهير 13 مسقى و16 مصرفا

18 حجم الخط

كشفت قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم إزالة نحو 53 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في المهد على مساحة إجمالية بلغت 19,086 مترا مربعا، خلال النصف الأول من يناير، فضلا عن التعامل مع (42) نقطة متغير مكاني بمركز الحمام ومراقبتي بنجر السكر ومطروح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وقال الدكتور ناجح فوزي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود القطاع، وأنشطته، والعمل الميداني بكافة المراقبات لتقديم الدعم الفني والخدمي للمنتج الزراعي، بما يخدم أهداف الأمن الغذائي القومي.

وأشار إلى ان النصف الأول من شهر يناير الجاري، تم تكثيف الجهود في ملفات حماية الرقعة الزراعية، وتطوير البنية التحتية للري، ودعم المزارعين من خلال الأنشطة الإرشادية والميدانية.

وأضاف أنه تم إجراء جولات تفقدية شملت مراقبة شرق القناة لمتابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية. كما عقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات بـ جنوب التحرير، حيث تم التأكيد على الأولوية القصوى لمتابعة صرف الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين بانتظام.

وأوضح رئيس القطاع، أن تلك الفترة قد شهدت طفرة إرشادية ومدارس حقلية لدعم الإنتاجية، حيث كثف القطاع أنشطته التوعوية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، حيث تم تنفيذ: 24 ندوة إرشادية ومؤتمر زراعي ميداني ببني سويف ركز على أحدث طرق مكافحة حشائش القمح لموسم 2025-2026، فضلا عن 23 مدرسة حقلية و15 زيارة ميدانية بمراقبات الدقهلية وغرب النوبارية لمحاصيل (القمح، البنجر، الفول)، إضافة الى تدريبات متخصصة حول الممارسات الزراعية الجيدة للفراولة في ظل التغيرات المناخية، ودورات في الإنتاج الحيواني بمراقبة بنجر السكر.

وتابع أنه تم تطهير نحو 13 مسقى فرعيًا بطول 12.5 كم، و16 مصرفًا بطول 19.5 كم في مراقبات (بنجر السكر، شمال البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ)، لافتا إلى أنه تم أيضا تعديل مناسيب المساقي بقرية "آدم" بطيبة، وتركيب بوابات ري رئيسية بالتنسيق مع إدارة ري النصر بمراقبة بنجر السكر.

وأشار فوزي إلى أنه تم التنسيق بين جمعيه تسويق الخضر والفاكهة ببنجر السكر واحد المستثمرين بإنشاء مناشر لتجفيف الطماطم بمدينه الأقصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لافتا إلى مواصلة متابعة زراعات القمح، الطماطم، بنجر السكر بالمناطق التابعة، كما تم عقد نحو 18 جمعية عمومية عادية وغير عادية بمراقبات (الفيوم-بنجر السكر- بورسعيد- الاسماعيليه-طيبه)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.