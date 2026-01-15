الخميس 15 يناير 2026
محافظات

اقتصادية قناة السويس تضع حجر الأساس لمصنع العربية للخامات الصيدلية باستثمارات 165 مليون دولار

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم وضع حجر الأساس لمشروع شركة العربية للخامات الصيدلية Arab API، الذي يُقام داخل المنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 96,828 مترًا مربعًا، باستثمارات قدرها 165 مليون دولار بما يعادل 7.7 مليار جنيه مصري.

جاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي شركة Arab API.

ومن جانبه صرح جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشروع Arab API يُقام بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال ذراعها الاستثماري (شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار)، ويمثل خطوة استراتيجية نحو توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، مشيرًا إلى أن المصنع سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ويختص بإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات، والكيماويات والإضافات اللازمة للصناعات الدوائية المحلية، بما يسهم في دعم السوق المحلي وتعزيز قدرات التصدير للأسواق الإقليمية.

وأضاف  وليد جمال الدين أن المشروع يأتي ضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين الصناعات ذات الأولوية، والتي تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية والدوائية، مع التركيز على الصناعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن الصحي والقيمة الاقتصادية والصناعية المضافة.

كما أكد " جمال الدين" في تصريحاته على حرص اقتصادية قناة السويس على توفير كل أشكال الدعم والتيسير لضمان تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، كما أشار إلى أنه تم تخصيص نحو 4 ملايين متر مربع بالمنطقة للمشروعات الحيوية في القطاع الطبي والدوائي، بما يعزز التوطين، ويدعم الأمن الصحي الوطني، ويزيد قدرات التصدير للأسواق الإقليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمواد الصيدلية (Arab API)، أن مصر تستورد حاليًا أكثر من 90% من الخامات الصيدلية، وهو ما استدعى اعتماد المشروع على محورين؛ أولهما تعميق الصناعة، وليس توطينها فقط، من خلال بناء وتطوير كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل داخل هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة الصناعة وجودتها على المدى الطويل، فيما يرتكز المحور الثاني على التوسع الصناعي العالمي (Global Manufacturing Expansion) عبر التعاون مع كيانات مصرية، إلى جانب السعي للشراكة مع عدد من الدول الأفريقية التي تحتاج إلى هذه الصناعة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الدوائي إقليميًا وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية من المواد الصيدلية.

يذكر أن مشروع Arab API ينضم إلى سلسلة المشروعات الرائدة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل مشروعات ضخمة مثل مشروع جينفاكس (GENNVAX) لإنتاج اللقاحات والأمصال، ومشروع آي دي آي (IDI) بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لتصنيع المستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى مشروع أتيكو فارما (Ateco pharma) لإنتاج مستحضرات الحقن الوريدي، وهو ما يعكس استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي الوطني ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

