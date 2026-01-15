وكيل التعليم بالغربية يتابع استعدادات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية قبل انطلاقها

18 حجم الخط

عقد ناصر حسن وكيل تعليم الغربية اجتماعا برؤساء لجان المتابعة الميدانية لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واستعدادًا لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026.

جاء اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية برؤساء اللجان المخصصة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الزراعية، وبحضور جيهان مصطفى صابر وكيل المديرية ومحمد حمودة مدير إدارة الأمن ومحمد داود رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة وحازم الطوخي رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية العامة وعمر فتحي رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية المهنية ومحمد الشاعر رئيس لجنة الإدارة للإعدادية المهنية ومديري عموم الإدارات التعليمية والشئون القانونية بالمديرية والتعليم الإعدادي.

ناقش الاجتماع الضوابط العامة والتعليمات الخاصة بسير امتحان الشهادة الإعدادية العامة والمحلية والتي ستنطلق يوم السبت الموافق السابع عشر من يناير الجاري وتنتهي الخميس الموافق الثاني والعشرين من نفس الشهر حيث يؤدي 94696 طالب الامتحان في 421 لجنة للإعدادية العامة ويؤدي 5315 طالب الامتحان في 38 لجنة للإعدادية المهنية.

وأكد وكيل تعليم العربية أن امتحان الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول هذا العام بنظام البوكليت ( كراسة امتحان) وفقا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن كما أكد على أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات الواردة من الوزارة، مؤكدا على المسؤولية الكاملة لرئيس لجنة الامتحان عن سير العمل داخل لجنة الامتحان بدء من استلام كراسات الامتحان (البوكليت) وحتى نهاية اليوم، موجها رؤساء لجان سير الامتحان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كافة التجهيزات داخل اللجان لتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء أداء الامتحان وإعلان جدول الامتحان ودليل اللجان في مكان ظاهر لجميع الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان من قبل الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات والتأكيد على غلق جميع أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميا ومنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة أثناء سير الامتحان موجها بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم البوكليت.

وأكد على تحقيق الانضباط الكامل باللجان بدء من البوابة الرئيسية للجنة وحتى داخل جميع اللجان والالتزام بسرعة التواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان سرعة التعامل مع أية مشكلة قد تواجه سير الامتحان مع ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لأبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية.

وفي ختام الاجتماع أكد وكيل الوزارة أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بانتظام ونزاهة وتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات في ظروف جيدة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب متمنيا لأبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.

