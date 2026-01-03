السبت 03 يناير 2026
انتخابات النواب 2025، إقبال للسيدات على لجنة اللواء أحمد عبد التواب بالفيوم بعد فترة الراحة

إقبال السيدات، فيتو
إقبال السيدات، فيتو
توافدت عشرات السيدات على لجنة مدرسة  اللواء أحمد عبد التواب للتعليم الأساسي بمحافظة الفيوم، بعد وقت الراحة في الأول للتصويت في الدائرة الثالثة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، وتضم مركزي طامية وسنورس، ومقرها مركز شرطة سنورس، وتجرى جولة الإعادة بين 6 مرشحين منهم 3 التحالف الوطني وواحد لحزب النور ومرشحين مستقلين، ويختار الناخب 3 من بين المرشحين السنة حتى يكون الصوت صحيحا.

نتيجة الجولة الاولي

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت نتائج للدائرة الثالثة بالفيوم الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، ومقرها مركز شرطة سنورس، نتيجة المرحلة الأولى، وكان عدد من أدلوا بأصواتهم 140677 ناخبًا منهم 131985 صوتًا صحيحًا، 8692 صوتًا باطلًا، وبعد إضافة أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وصل إلى مرحلة الحسم والإعادة كل من اللواء طه عبد التواب، مرشح التحالف، وحصل على 60460 صوتًا، الدكتور حمادة سليمان، مرشح حزب النور، وحصل على 53447 صوتًا، و حمد دكم مرشح التحالف، وحصل على 28461 صوتًا، وحازم فايد المرشح المستقل، وحصل على 30523 صوتًا، وربيع أبو كمال، المرشح المستقل، وحصل على 28423 صوتًا، ومنجود الهواري، مرشح التحالف، وحصل على 35004 أصوات.

من لهم حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس، وبلغ عدد المقيدين بها 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًّا انتخابيًّا تشمل 93 لجنة فرعية، وتنافس في الجولة الأولى في هذه الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، وأسفرت الجولة الأولى عن إجراء الإعادة بين المرشحين السنة سابقي الذكر. 

 

يذكر أن محافظة الفيوم قد أعدت اللجان لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال جولة الإعادة.

الفيوم الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الاولي المصريين المقيمين بالخارج انتخابات مجلس النواب نتيجة المرحلة الاولى مركز شرطة سنورس مرشح حزب النور

