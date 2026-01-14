محافظ الغربية يتفقد أعمال تركيب الإشارة المرورية الإلكترونية بشارع البحر

18 حجم الخط

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعمال تركيب وتشغيل الإشارة الضوئية المرورية الإلكترونية بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى.

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية والحركة اليومية المكثفة حيث رافق محافظ الغربية خلال جولته العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية.

وشملت الأعمال تركيب إشارة ضوئية حديثة مزودة بكاميرات مراقبة إلى جانب إنشاء نقطة عبور آمنة للمشاة في الاتجاهين أمام العباسي القديم للقادم من اتجاه ميدان البندر وامام منطقة بنزيون للقادم من اتجاه ميدان الشون بما يضمن تنظيم حركة السيارات وحماية المشاة في واحد من أكثر الشوارع حيوية بمدينة المحلة الكبرى.

واستمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من العميد وائل حمودة حول آلية عمل الإشارة الجديدة ودورها في تنظيم الحركة المرورية مؤكدًا أن اختيار الموقع جاء بعد دراسة مرورية دقيقة نظرا لأهميته وكثافة الاستخدام اليومي له من المواطنين والمركبات.

وحرص محافظ الغربية على الوقوف بنفسه في موقع العمل ومتابعة مراحل التركيب حتى لحظة التشغيل الأولى للإشارة الضوئية مؤكدا أن المتابعة الميدانية المباشرة هي الأساس في تقييم الأداء وضمان جودة التنفيذ وأن أي مشروع خدمي لا يكتمل إلا برؤية نتائجه على أرض الواقع ولمس أثره الحقيقي لدى المواطنين.

وخلال الجولة توقف عدد من المواطنين لتحية المحافظ والتعبير عن سعادتهم البالغة بهذه الخطوة موجهين له الشكر على اهتمامه بمدينة المحلة وحرصه على تحسين السيولة المرورية وتوفير الأمان للمشاة وهو ما حرص المحافظ على تقديره مؤكدا أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي جهد تنفيذي.

وأكد محافظ الغربية أن ملف المرور يحظى باهتمام خاص لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية مشددا على استمرار التوسع في تركيب الإشارات الذكية وتحديث المنظومة المرورية ودعمها بالكاميرات ونقاط العبور الآمنة بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وفي ختام الجولة وجه اللواء أشرف الجندي الشكر للعميد وائل حمودة ومديرية أمن الغربية ورجال المرور مشيدا بجهودهم المتواصلة في الميدان وتعاونهم الكامل لتنفيذ توجيهات المحافظة وتحقيق انسياب مروري يليق بأهالي الغربية ويعكس صورة حضارية للشارع العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.