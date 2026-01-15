«100 مليون صحة» تقدم عددا من الخدمات للعاملين بمحطة رفع 6 للمياه بالاسكندرية

18 حجم الخط

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، زيارة ميدانية إلى محطتي رفع 3 و6، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل والوقوف على جاهزية المحطات ومستوى الأداء.

وخلال الزيارة، تابع رئيس الشركة الصرف الصحي أعمال التشغيل والصيانة، واطمأن على انتظام العمل داخل المحطتين، موجّهًا بضرورة الالتزام الكامل بخطط التشغيل القياسية ورفع كفاءة الأداء بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشهدت محطة رفع 6 تنفيذ فعاليات مبادرة «100 مليون صحة»، حيث تم تقديم عدد من الخدمات الصحية للعاملين بالمحطة، في إطار حرص الشركة على دعم المبادرات القومية والاهتمام بصحة العاملين وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

وأكد المهندس سامي قنديل أهمية استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مواقع العمل على أرض الواقع، والتنسيق الدائم بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

