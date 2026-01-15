الخميس 15 يناير 2026
سياسة

نجل عبد الناصر من ضريح والده: الزعيم حاضر بقلوب المصريين ورؤيته للوحدة العربية أثبتت صحتها (فيديو وصور)

عبد الحكيم عبد الناصر،
نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: إن استمرار حضور الزعيم في وجدان المصريين، رغم مرور 108 أعوام على ميلاده و55 عامًا على رحيله، يعد الدليل الأوضح على عمق محبة المواطنين له، مؤكدًا أن توافد الجماهير سنويًا على ضريحه في ذكرى ميلاده ورحيله يعكس مكانته الراسخة في القلوب.

وأكد عبد الحكيم عبد الناصر أن الأيام أثبتت صحة رؤية الزعيم الراحل، خاصة فيما يتعلق بضرورة وحدة الأمة العربية في ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة على الساحة السياسية، مشيرًا إلى أن العرب باتوا يدركون اليوم أسباب محاربة الغرب لمشروع الوحدة، وعلى رأسها الوحدة مع سوريا، لإدراكه أن الأمة العربية بدون وحدة لا يمكن أن تنتصر أو تحمي قرارها.

وأوضح نجل الرئيس الراحل أن الكثير مما تشهده المنطقة حاليًا سبق أن حذر منه جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن رؤيته الاستراتيجية كانت تستشرف المستقبل وتستند إلى فهم عميق لطبيعة الصراعات الدولية.

وفي السياق ذاته، شهد ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمنطقة كوبري القبة بالقاهرة، اليوم الخميس، توافد العشرات من محبيه وأنصاره، للاحتفال بالذكرى الـ108 لميلاده، حيث حرص الزوار على رفع صوره ووضع باقات من الورود على الضريح، فيما قام آخرون بقراءة آيات من القرآن الكريم على روحه.

ويُذكر أن جمال عبد الناصر وُلد في 15 يناير 1918 بحي باكوس بمحافظة الإسكندرية، بعد انتقال أسرته للإقامة هناك بسبب عمل والده وكيلًا لبريد باكوس، وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء في منزل القنواتي بالحي ذاته، لتظل الإسكندرية ذات مكانة خاصة في حياة الزعيم الراحل ومسيرته الوطنية.

