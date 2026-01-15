في ذكرى ميلاد الزعيم، كل ما تريد معرفته عن علاقة السيسي بجمال عبد الناصر

18 حجم الخط

ولد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 15 يناير عام 1918 في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية لأسرة صعيدية يعمل ربها وكيلا لمكتب بريد باكوس حيث تحل اليوم الذكرى الـ 106 على ميلاد الرئيس.

وشهدت مسيرته السياسية محطات تاريخية فارقة أثرت في تاريخ مصر والعالم العربي وكانت مشاركته في حرب فلسطين عام 1948، ضمن كتيبة المشاة السادسة، من أبرز التجارب التي شكلت وعيه السياسي، حيث كشفت له الحرب ضعف الاستعدادات العسكرية وفضيحة الأسلحة الفاسدة، التي اعتُبرت من الأسباب الرئيسية لهزيمة الجيش المصري آنذاك.

ونرصد أبرز المعلومات عن علاقة السيسي وناصر بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر كالتالي:

أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي مبدأ الرئيس الإنسان الذي يتواصل مع الجميع ويشعر ويحس ويتجاوب مع مشاكل المواطنين فضلا عن تقديم الشكر للنبلاء من المواطنين.

كما أعاد الرئيس الاعتبار لأسماء أبناء مصر المخلصين على مر العصور من رؤساء ونبلاء وقيادات قضائية وعسكرية وشرطية فضلا عن العديد من مختلف فئات الشعب المصري.

- الرئيس السيسى يعلن دائمًا الوفاء لمن أدوا رسالة ودورًا في سبيل هذا الوطن وأنه لا ينسى أي قائد مهم مر عليه من الزمان طالما قدم لمصر وحمى شعبها وحرره من أى فساد أو إدارة خارجية كانت تسيطر عليه حيث تم إطلاق اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على حاملة الطائرات "ميسترال" تخليدًا لذكراه وكذلك تكريمًا لجهوده التى بذلها داخل الجيش المصري

رموز الوطن والشهداء

- أحاديث الرئيس السيسي عن رموز الوطن والشهداء تحمل حسًا إنسانيًا عاليا حيث أعلن التقدير مرات عديدة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

- تكريم الرئيس لقادة ثورة يوليو حيث أعتبرهم رجالا لا يمكن نسيانهم لأن مصر هى بلد الوفاء وقائدها رمز الوفاء وقال السيسي في كلمة خلال احتفالات ثورة 23 يوليو: "إن مصر غنية بأبنائها، ويمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التي تواجه وطننا، ويبقي الشعب المصري دوما على قدر تلك المسؤوليات العظيمة وأن ثورة 23 يوليو ألهمت الشعوب عبر العالم والتحرر الوطني أصبح حقيقة واقعية وتجسدت فيها آمال المصريين، نتذكر اسم الراحل جمال عبدالناصر الذي وضع اسم مصر في مكانة عالية إقليميًا وعالميًا.

- أكد الرئيس المصري على مواصلة العمل لتحقيق التنمية وبناء وطن قوى في جميع المجالات كما وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير في العديد من المناسبات إلى الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر.

الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر

- ناصر تولى المسؤولية في زمن ثورات التحرر من الاستعمار، التي كان هو أحد أبطالها بقيادته لثورة يوليو المجيدة، التي أنهت عصورًا من السيطرة الأجنبية على مقدرات هذا البلد، وأعادت حكم مصر لأبنائها ووضعتها على طريق المستقبل والحرية والتنمية.

- وصف السيسي عبد الناصر بأنه رجل من أخلص أبناء مصر، اجتهد وفق محددات عصره ومقتضيات الزمان الذي عاش فيه، وكان حريصا في كل الأحوال على مصلحة هذا الوطن وحريته وكرامة شعبه

- تطرق الرئيس السيسي بالحديث عن الزعيم حينما كان مرشحًا للرئاسة عام 2014 حينما سئل عن رأيه في تشبيهه بالرئيس الراحل وقال السيسي المرشح الرئاسي آنذاك، في حوار مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي: “تشبيهي بعبد الناصر كتير. مستوى ومقام وقدرة وإمكانيات في عصره خارج كل الحسابات... يا رب أكون زيه... كان شخصية عظيمة وكان يحب مصر”.

- أكد الرئيس السيسي أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تجسدت في مسيرته آمال الشعب المصري نحو الاستقلال والكرامة، وآمن بقدرة الشعب المصري على تحقيق التنمية الوطنية الذاتية ومحاربة الفقر والجهل والمرض.

جمال عبد الناصر

- أشار السيسي إلى أن عبدالناصر ألهم ثورات التحرر في كافة أرجاء العالم وآمن بقدرة الشعب المصري على تحقيق التنمية الوطنية الذاتية ومحاربة الفقر والجهل والمرض الذين تسبب فيهم قرونا من الاستعمار الأجنبي واستغلال خيرات ومقدرات الوطن.

احتفل الرئيس السيسي مؤخرا بالذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وجاءت أبرز رسائل السيسي خلال كلمة الاحتفال كالتالي:

- تحتفل مصر اليوم بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي تجسدت في مسيرته آمال الشعب المصري نحو الاستقلال والكرامة وعبر عن تلك الآمال بإخلاص وكبرياء وبذل أقصى الجهد لوضع مصر في المكانة العالية التي تستحقها إقليميا ودوليا، وحمل له الشعب المصري وفاء لم ينقطع برحيله واستمر اسمه من بعده رمزا وعنوانا لتطلع الشعب المصري لسيادته على مستقبله ومصيره.

- لقد تولى الزعيم جمال عبدالناصر المسئولية في زمن ثورات التحرر من الاستعمار التي كان هو أحد أبطالها بقيادته لثورة يوليو المجيدة التي أنهت عصورا من السيطرة الأجنبية على مقدرات هذا البلد، وأعادت حكم مصر لأبنائها ووضعتها على طريق المستقبل والحرية والتنمية.

نضال الشعب المصري

- وامتد تأثير عبدالناصر ليلهم ثورات التحرر ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في كافة أرجاء العالم حيث كان نضال الشعب المصري تحت قيادته ملهما وحافزا لحركات التحرير في إفريقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية مما رفع اسم مصر ومكانتها عاليا وباتت رمزا عالميا لمبادىء الكرامة الوطنية والاستقلال وعدم الانحياز في السياسة الدولية.

- كما آمن جمال عبدالناصر بقدرة الشعب المصري العظيم على تحقيق التنمية الوطنية الذاتية ومحاربة الفقر والجهل والمرض الذين تسبب فيها قرون من الاستعمار الأجنبي واستغلال خيرات ومقدرات هذا الوطن وغيره من شعوب العالم، فأولى تحقيق العدالة الاجتماعية أهمية خاصة لإعطاء الأغلبية الكاسحة من أبناء هذا الوطن فرص الحياة الكريمة.

أخلص أبناء مصر جمال عبدالناصر

- تحية تقدير وإجلال، نتوجه بها لرجل من أخلص أبناء مصر جمال عبد الناصر الذي اجتهد وفق محددات عصره ومقتضيات الزمان الذي عاش فيه، وكان حريصا في كل الأحوال على مصلحة هذا الوطن وحريته وكرامة شعبه.

- ونحن إذ نواصل هذه المسيرة باذلين أقصى الجهد لتحقيق المصالح العليا لمصر، التي تضاعف عدد سكانها خمس مرات من حوالي 20 مليونا عام 1952 إلى ما يزيد على 100 مليون في هذا العام، فإننا نجدد العهد على أن تكون مصلحة مصر وسلامة أراضيها هما المبتغى، ورخاء شعبها وأمنه واستقراره هما الوجهة والمقصد، حفظ الله مصر وسدد على طريق الخير والتقدم بجهود أبنائها المخلصين.

