حفيد عبد الناصر: فخورون بما قدمه الزعيم لمصر وما زال يعيش فى القلوب (فيديو وصور)

قال جمال عبد الحكيم عبد الناصر، حفيد الزعيم جمال عبد الناصر: إن هذا الحضور فى الذكرى ١٠٨لميلادة الزعيم جمال عبد الناصر وخاصة من الأجيال التي لم تعاصره تجعلنا فخورين بما قدمه لمصر وللأمة.

وتابع: "كل مناسبة ناتى فيها لضريحه نجد حب المصريين للزعيم جمال عبد الناصر وأقول له إن روحه موجودة وأرسل له رسالة أقول فيها أنت تعيش فى قلوب أبنائك من الشعب المصرى"

وأضاف لـ فيتو: كل يوم يثبت عظمة الإنجازات التى قدمها عبد الناصر وتجعلنا نريد معرفة الكثير والكثير عنه من خلال هذا الحب من الشعب المصرى والعربى.





توافد عشرات الأفراد من الشعب

وتوافد اليوم الخميس عشرات الأفراد من الشعب المصري من كافة محافظات مصر على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر.

ولد عبد الناصر في 15 يناير 1918، في طبقة متوسطة، وكانت مسيرته السياسية حافلة وممتلئة بالأحداث التاريخية التي مثلت محطات فارقة في حياته وتاريخ الشعب المصري، بل والعربي بأكمله.

مثلت حرب 48 في فلسطين، خلال فترة حكم الملك فاروق، أول المعارك العسكرية التي خاضها جمال عبدالناصر، حيث خدم في كتيبة المشاة السادسة التي أرسلها الملك لتحرير قرية الفالوجة الفلسطينية، وكان ناصر وقتها نائبا لقائد القوات المصرية، وخلال الحرب لاحظ عبدالناصر نقص استعدادات الجيش المصري، ما مثل له انزعاجا كبيرا.

