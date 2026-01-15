الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حفيد عبد الناصر: فخورون بما قدمه الزعيم لمصر وما زال يعيش فى القلوب (فيديو وصور)

جمال عبد الحكيم عبد
جمال عبد الحكيم عبد الناصر، حفيد الزعيم جمال عبد الناصر
18 حجم الخط

قال جمال عبد الحكيم عبد الناصر، حفيد الزعيم جمال عبد الناصر: إن هذا الحضور فى الذكرى ١٠٨لميلادة  الزعيم جمال عبد الناصر وخاصة من الأجيال التي لم تعاصره تجعلنا فخورين بما قدمه لمصر وللأمة.

وتابع: "كل مناسبة ناتى فيها لضريحه نجد حب المصريين للزعيم جمال عبد الناصر وأقول له إن روحه موجودة وأرسل له رسالة أقول فيها أنت تعيش فى قلوب أبنائك من الشعب المصرى"

وأضاف لـ فيتو: كل يوم يثبت عظمة الإنجازات التى قدمها عبد الناصر وتجعلنا نريد معرفة الكثير والكثير عنه من خلال هذا الحب من الشعب المصرى والعربى.


 

توافد عشرات الأفراد من الشعب

وتوافد اليوم الخميس عشرات الأفراد من الشعب المصري من كافة محافظات مصر على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر.

ولد عبد الناصر في 15 يناير 1918، في طبقة متوسطة، وكانت مسيرته السياسية حافلة وممتلئة بالأحداث التاريخية التي مثلت محطات فارقة في حياته وتاريخ الشعب المصري، بل والعربي بأكمله.

مثلت حرب 48 في فلسطين، خلال فترة حكم الملك فاروق، أول المعارك العسكرية التي خاضها جمال عبدالناصر، حيث خدم في كتيبة المشاة السادسة التي أرسلها الملك لتحرير قرية الفالوجة الفلسطينية، وكان ناصر وقتها نائبا لقائد القوات المصرية، وخلال الحرب لاحظ عبدالناصر نقص استعدادات الجيش المصري، ما مثل له انزعاجا كبيرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأحداث التاريخية الزعيم جمال عبد الناصر الجنود المصريين تسليح الجيش المصري جمال عبد الحكيم عبد الناصر

مواد متعلقة

مسن من ضريح عبد الناصر: الزعيم عاش ومات من أجل الغلابة (صور)

أبو العلا من ضريح عبد الناصر: الزعيم ما زال حيًا في وجدان المصريين (صور)
ads

الأكثر قراءة

السيسي: نتطلع لمضاعفة عدد المدارس اليابانية في مصر

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

الحكومة توضح أسباب استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

تنمية المشروعات يفتتح النسخة 29 من معارض "صنع في دمياط" بسوهاج

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ يحذر من تأثير ورد النيل على منظومة الري

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إعلان نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد لغة عربية (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الريال العماني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية