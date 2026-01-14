ريهانا تكشف عن رغبتها في إنجاب طفل آخر

18 حجم الخط

كشفت النجمة ريهانا، عن رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال، وتكوين عائلة كبيرة مع حبيبها آيساب روكي.

وأوضحت ريهانا، في تصريحات صحفية، أنها تأمل في إنجاب طفل رابع خلال عام ٢٠٢٦.

ريهانا تنجب طفلها الثالث

وأنجبت النجمة وسيدة الأعمال ريهانا مولودتها الثالثة من حبيبها آيساب روكي، حيث شاركت خبر ولادة ابنتهما عبر حسابها على موقع إنستجرام.

وكشفت ريهانا عبر موقع التواصل الاجتماعي أنها رزقت بفتاة، بتاريخ 13 سبتمبر 2025، وأطلقت عليها اسم روكي آيريش مايرز.

تفاصيل عودة ريهانا لعالم الغناء

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن المغنية وسيدة الأعمال ريهانا تخطط لعودة قوية عام 2026.

وأوضحت التقارير أن ريهانا تستعد لتعود بقوة لعالم الغناء، الذي ابتعدت عنه لسنوات عديدة، لم تصدر خلالها إلا عددا قليلا من الأغاني، وذلك بسبب تركيزها على حياتها الشخصية، وعلامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والملابس.

ووصفت التقارير عودة ريهانا لعالم الغناء، بأنها الأضخم حقًا، حيث تتضمن خطط المغنية الشهيرة، إصدار ألبومها الجديد، قبل يوم واحد فقط من حفل المرتقب في كوباكابانا بالبرازيل، كما أنها ستغني أغانٍ لم تُصدر بعد في هذا الحفل.

آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر

وكشف مغني الراب الشهير آيساب روكي، أن سبب حمل حبيبته المغنية وسيدة الأعمال ريهانا، المتكرر كل عام، هو رغبتهما في إنجاب أطفال متقاربين في السن ليكبروا معًا ويرتبطوا ببعضهم البعض.

عائلة آيساب روكي وريهانا

وأكد آيساب روكي، في تصريحات خاصة، لمجلة “بيبول”، أنه وحبيبته ريهانا، متحمسان لتكوين عائلة مكونة من خمسة أفراد.

وقال آيساب: "لطالما رغبت ريهانا في تكوين عائلة كبيرة، لذا فهي في غاية الحماس..أنا وريهانا متحمسان لإنجاب طفلين آخرين، نحن نشعر بالامتنان والبركة لهذا الفصل الجديد من حياتنا إنه وقت مميز للغاية".

وأعلنت ريهانا، عن حملها في طفلها الثالث ، في حفل ميت جالا 2025، حيث لها بالفعل ولدان، رايوت 21 شهرًا، ورزا عامين.

