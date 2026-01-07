الأربعاء 07 يناير 2026
ثقافة وفنون

آيساب روكي يكشف كيف غيرت الأبوة حياته (فيديو)

آيساب روكي وريهانا،
آيساب روكي وريهانا، فيتو
تحدث المغنيآيساب روكي، عن كيف غيّرته الأبوة، خاصة بعد إنجابه لطفلة بعد والدين.

وقال آيساب روكي، في لقاء مصور مع W Magazine،"أجد نفسي أكثر عاطفية الآن بعد أن أصبح لديّ أطفال.. قبل الأطفال، ربما كنت شخصًا سيئًا، قاسي القلب.. أما الآن، فأنا شخص حنون.. لديّ الكثير من الحب لأمنحه للعالم".

ريهانا تنجب طفلها الثالث

وأنجبت النجمة وسيدة الأعمال ريهانا مولودتها الثالثة من حبيبها آيساب روكي، حيث شاركت خبر ولادة ابنتهما عبر حسابها على موقع انستجرام.

وكشفت ريهانا عبر موقع التواصل الاجتماعي أنها رزقت بفتاة، بتاريخ 13 سبتمبر 2025، وأطلقت عليها اسم روكي آيريش مايرز. 

آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر

وكشف مغني الراب الشهير آيساب روكي، أن سبب حمل حبيبته المغنية وسيدة الأعمال ريهانا، المتكرر كل عام، هو رغبتهما في إنجاب أطفال متقاربين في السن ليكبروا معًا ويرتبطوا ببعضهم البعض. 

عائلة آيساب روكي وريهانا 

وأكد  آيساب روكي، في تصريحات خاصة، لمجلة “بيبول”، أنه وحبيبته ريهانا، متحمسان لتكوين عائلة مكونة من خمسة أفراد.   

وقال آيساب:"لطالما رغبت ريهانا في تكوين عائلة كبيرة، لذا فهي في غاية الحماس..أنا وريهانا متحمسان لإنجاب طفلين آخرين، نحن نشعر بالامتنان والبركة لهذا الفصل الجديد من حياتنا إنه وقت مميز للغاية".  

