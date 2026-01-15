الخميس 15 يناير 2026
خارج الحدود

الخارجية الروسية: طرد دبلوماسي بريطاني لعلاقته بأجهزة استخبارات بلاده

وزارة الخارجية الروسية،
وزارة الخارجية الروسية، فيتو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد أحد أعضاء السلك الدبلوماسى فى السفارة البريطانية بسبب صلته بأجهزة الاستخبارات البريطانية، ومنحه مهلة أسبوعين لمغادرة البلاد.

إبلاغ القائمة بالأعمال البريطانية

وأوضحت الوزارة، أن القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو، دانا دولاكيا، أُبلغت اليوم بأن السلطات الروسية المختصة تلقت معلومات تشير إلى أن أحد موظفي السفارة الدبلوماسيين على صلة بأجهزة الاستخبارات البريطانية.

إلغاء اعتماد الدبلوماسى يستند إلى اتفاقية فيينا

وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته وكالة أنباء تاس الروسية-: "بناء على ذلك، ووفقا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، يلغى اعتماد هذا الشخص. وعليه مغادرة روسيا الاتحادية خلال أسبوعين".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء: أن الدول الغربية تشن حربا هجينة شاملة ضد روسيا لبسط هيمنتها العالمية بأي ثمن.

حربا هجينة شاملة موجهة ضد روسيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية:"في الواقع، نحن نشهد حربا هجينة شاملة موجهة ضد روسيا، ويمثل الصراع في أوكرانيا ساحة معركة نشطة في هذه المواجهة".

وأضافت زاخاروفا: "الهدف النهائي من هذه الحرب هو الحفاظ على هيمنة الغرب العالمية بأي ثمن".

وأوضحت زاخاروفا أن هدف روسيا، كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا، هو ضمان أمن روسيا وسيادتها.

وأكدت ماريا زاخاروفا، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعيقان المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمة الأوكرانية بشكل ممنهج.

