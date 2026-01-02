الجمعة 02 يناير 2026
موسكو: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على خيرسون إلى 27 قتيلا

أعلنت متحدثة لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو بلوغ حصيلة ضحايا الاعتداء الأوكراني على قرية خورلي السياحية بمقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا 27 قتيلا، بينهم طفلان.

وأضافت بيترينكو أنه تم نقل 31 شخصا إلى المؤسسات الطبية وحالاتهم متفاوتة الخطورة وبينهم 5 قاصرين.

 

وأعلن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون فجر أمس أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة باستخدام ثلاث طائرات مسيرة إحداها محملة بمواد حارقة ما تسبب بحريق كبير التهم المبنى حيث احتفل المدنيون برأس السنة.

 

وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدا واستهدف المدنيين حصرا وأن الحريق أعاق عمليات الإنقاذ، ما أدى لهذا العدد الكبير من الضحايا.

 

طائرات مسيرة

 

وأفاد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، بأن 24 شخصًا لقوا حتفهم فيما أصيب 50 آخرين إثر هجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام طائرات مسيرة على فندق ومقهى في المقاطعة.


وقال سالدو على حسابه الرسمي بموقع "تليجرام":"وفقًا للبيانات الأولية، أصيب أكثر من 50 شخصًا، وقتل 24 شخصًا. الأرقام قيد التحديث. العديد احترقوا أحياءً. قُتل طفل".

وأكد سالدو بأن الهجوم وقع الليلة الماضية على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون برأس السنة، باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا.


وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين، موضحًا أن إحدى الطائرات كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.

أضاف: "هذه جريمة في طبيعتها تعادل حادثة دار النقابات في أوديسا. والسخرية الخاصة تكمن في أن الضربة نُفذت بعد مراقبة الطائرة الاستطلاعية، تقريبًا قبل دقات منتصف الليل".


وأوضح أن السيطرة على الحريق تمّت فجر اليوم فقط، فيما يواصل الأطباء العمل لإنقاذ حياة المصابين. كما تعمل فرق الطوارئ على انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للجرحى، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الهجوم.

وتعد مقاطعة خيرسون أحد الأقاليم في روسيا، حيث تقع في الحوض الأسفل لنهر دنيبر، ولها شاطئان يمتدان على بحر آزوف والبحر الأسود.


وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية نتيجة استفتاء أجري في سبتمبر 2022.


ويقع في الوقت الحاضر 75 بالمئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، أما الجزء الواقع على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، فهو تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.

