5 مباريات في افتتاح الجولة الـ 19 من دوري المحترفين

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 19 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بـ دوري المحترفين.

ويشهد اليوم الخميس إقامة 5 مباريات في تمام الثانية والنصف عصرا بين القناة ضد لافيينا، مسار ضد الترسانة، السكة الحديد ضد راية، أبوقير للأسمدة ضد بترول أسيوط، مالية كفر الزيات ضد ديروط.

ويحتل فريق القناة قمة دوري المحترفين برصيد 39 نقطة، ويليه نادي مسار برصيد 35 نقطة، ثم بترول أسيوط برصيد 32 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة عشر من البطولة.

ويأتي أبوقير للأسمدة في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ثم الداخلية في المركز الخامس برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين.

 

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026


وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.


- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

(11) لاعبًا + (9) لاعبين بدلاء.

(10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق. 

الجريدة الرسمية