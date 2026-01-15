تشكيل برشلونة المتوقع أمام راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا

18 حجم الخط

كأس إسبانيا، يحل برشلونة ضيفًا ثقيلا على راسينج سانتاندير، اليوم الخميس، في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام راسينج سانتاندير



حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: إريك جارسيا، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: كاسادو، بيرنال، روني باردجي، داني ألولمو، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة وراسينج



تنطلق مباراة برشلونة ضد راسينج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.



ويأتي برشلونة من فوز مثير أمام غريمه ريال مدريد، بمواجهة كأس السوبر الإسباني، حيث التقى الفريقان يوم الأحد الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وحقق برشلونة بقيادة مديره الفني هانز فليك، فوزًا أمام ريال مدريد بثلاثية لهدفين، ليتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني أمام أعين غريمه.

وشهدت بطولة كأس ملك إسبانيا مفاجأة كبيرة بخروج ريال مدريد من دور الستة عشر، حيث تعرض للهزيمة بثلاثية لهدفين أمام ألباسيتي.

وعلى صعيد آخر تصدر نادي برشلونة قائمة الأندية الأكثر مشاهدة تلفزيونيًا بإجمالي 7 ملايين و816 ألف مشاهدة، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ7 ملايين و661 ألف مشاهدة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب متابعته، إذ تصدر ترتيب أكثر الأندية مشاهدة عبر شاشات التلفزيون.

وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق واضح عن القطبين، محققًا 5 ملايين و675 ألف مشاهدة، ثم حلّ ريال بيتيس رابعًا برصيد 4 ملايين و678 ألف مشاهدة.

